غدا.. ندوة علمية بـ علوم بنين الأزهر في أسيوط

تُنظم كلية العلوم للبنين بجامعة الأزهر بأسيوط ندوة تثقيفية لطلاب فرع الوجه القبلي، بعنوان:"دور التقنية الحديثة في تطوير مهارات الطالب الجامعي لمواكبة متطلبات سوق العمل"، غدًا الاثنين في العاشرة صباحًا، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وأوضح الدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد الكلية، أن الندوة تهدف إلى تأهيل الطلاب لفهم المسارات التقنية الحديثة واكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتسلط الضوء على أهم مجالات المستقبل؛ مثل: البرمجة، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

وأضاف "جاد الكريم" أن الندوة تكشف للطلاب عن الفرص المهنية المتاحة، وتحديد المسار المناسب لقدراتهم واهتماماتهم، إضافة إلى إكسابهم نظرة عملية حول كيفية بناء مهارات تقنية حقيقية تؤهلهم للمنافسة، مما يسهم في ربط الدراسة الأكاديمية بمتطلبات الواقع العملي.

تقام الندوة برعاية الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور علاء جاد الكريم، عميد الكلية، والدكتور أبوبكر عبد الهادي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى كامل، منسق الأنشطة الطلابية.