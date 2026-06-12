بعد تداول الفيديو .. القبض على صاحب محل يبيع سترات واقية للرصاص وجرابات طبنجات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع “سترات واقية من الطلقات النارية” تشبه المستخدمة من جانب الأجهزة الأمنية، في المحل الخاص به، الكائن في محافظة الجيزة.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مالك المحل المشار إليه "دون ترخيص" - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين)، وضبط بحوزته كمية من السترات وجرابات الطبنجات.

وبمواجهته؛ أقر بتحصله على المضبوطات من (مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) "أمكن ضبطه"، وضبط بحوزته كمية من السترات والأحزمة الأميرية.

وتبين أن الأخير تحصل عليها من مالكي مصنعين كائنين بنطاق محافظتي الشرقية والقاهرة، فتم ضبطهما، وضُبط بحوزتهما كميات كبيرة من السترات وجرابات الطبنجات والمهمات التي تشبه المستخدمة من الأجهزة الأمنية، وكذلك تم ضبط الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.

واتخذت الإجراءات القانونية.