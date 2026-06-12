قرار عاجل من الرقابة المالية بشأن تعويضات أسر ضحايا حادث قطار السويس

قدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، العزاء لأسر ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي في محافظة السويس، الذي أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان.

سرعة صرف التعويضات

ووجّه الدكتور إسلام عزام "المجمعة المصرية للتأمين من أخطار حوادث السكك الحديدية" بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا الحادث الأليم، ورفع التعويض بشكل استثنائي من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه عن كل حالة وفاة.

وشدد على التواصل الفوري مع أسر الضحايا وسرعة صرف التعويضات المقررة فور استيفاء الأوراق، ومتابعة ما يطرأ من مستجدات بالنسبة لحالات الوفاة والإصابة إن وُجدت.