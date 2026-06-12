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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن: منتخب مصر يتدرب صباح الغد.. ويتوجه إلى سياتل مساءً

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
إسلام مقلد

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أن المنتخب سيخوض تدريباً في الحادية عشرة والنصف من صباح غد السبت، بتوقيت سبوكين في الولايات المتحدة الأمريكية العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يتوجه إلى مدينة سياتل في الخامسة مساءً، بتوقيت سبوكين، في رحلة طيران تستغرق 40 دقيقة.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة بلجيكا يوم الإثنين المقبل، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

طاقم حكام مباراة مصر وبلجيكا

أعلنت لجنة الحكام التابعة لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يستضيف استاد لومين فيلد المواجهة المرتقبة بين المنتخبين يوم الإثنين المقبل، في بداية مشوار الفراعنة بالمونديال.

طاقم تحكيم مباراة مصر وبلجيكا

وقررت لجنة الحكام إسناد إدارة اللقاء إلى الحكم البرازيلي رامون أباتي، صاحب الـ 36 عامًا، لقيادة المباراة بين مصر وبلجيكا.

مساعدو الحكم

ويعاون أباتي في إدارة المباراة، كل من: دانيلو مانيس مساعدًا أول، ورافائيل ألفيس مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى كيفين أورتيجا مهمة الحكم الرابع، ومايكل أوري الحكم الخامس.

وتقام مباراة مصر وبلجيكا يوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لانطلاقة منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026.

إبراهيم حسن منتخب مصر سبوكين الولايات المتحدة الأمريكية بلجيكا سياتل

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