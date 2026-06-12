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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برازيلي.. من هو حكم مباراة منتخبي مصر وبلجيكا بكأس العالم؟

البرازيلي رامون أباتي
البرازيلي رامون أباتي
إسلام مقلد

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة الإيطالي بيير لويجي كولينا أسماء طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي مساء الاثنين على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة في النسخة رقم 23 لكأس العالم.

من هو البرازيلي رامون أباتي؟

البرازيلي رامون أباتي (36 سنة) يقود هذا الطاقم ومعه مواطناه دانيلو ماتيس ورفائيا ألفيس كمساعدين ’ كيفين أورتيجا من بيرو كحكم رابع ومواطنه مايكل أوروي كمساعد احتياطي.

إدارة حكم برازيلي لإحدى مباريات منتخب مصر في كأس العالم ستكون الأولى منذ أول ظهور له في النسخة الثانية في إيطاليا 1934 ’ حيث توزعت هوية حكام مباريات الـ 7 بين جنسيات تنتمي إلى دول إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا وهولندا من أوروبا وباراجواي وكولومبيا من أمريكا الجنوبية.

وفيما يلي أسماء حكام مباريات المنتخب خلال مشاركاته الثلاث السابقة في كأس العالم:

  • الإيطالي رينالدو بارلاسينا:مصر والمجر 1934
  • الإسباني  إيمليو سورينانو: مصر وهولندا 1990
  • البلجيكي مارسيل فان لنجنهوف: مصر وإيرلندا 1990
  • السويسري كورت روثلسبيرجر : مصر وإنجلترا 1990
  • الهولندي بيورن كويبرز: مصر وأوروجواي 2018
  • الباراجوياني إنريكي كاسيرس: مصر وروسيا 2018
  • الكولومبي ويلمار رولدان: مصر والسعودية 2018.
لجنة الحكام الاتحاد الدولي لكرة القدم بيير لويجي كولينا منتخب مصر كأس العالم

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