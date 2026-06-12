هالاند الغلابة.. فيفا يتغزل في حمزة عبد الكريم قبل مواجهة مصر وبلجيكا بالمونديال

تغزّل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، في الدولي المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم المنتخب المصري، قبل مواجهة بلجيكا، ضمن منافسات كأس العالم.

وفي تقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم قال: بالنسبة لصعود المهاجم المصري في هرم كرة القدم، فإن الأسس التي وضعها منحته بالفعل مكانًا في الحدث العالمي الكبير.

وأوضح أنه حصل على أول تجربة له مع المنتخب الأول في مباريات مصر التحضيرية لكأس العالم: مباراة الوداع أمام روسيا في القاهرة نهاية الشهر الماضي، ومشاركة السبت الماضي أمام البرازيل في كليفلاند، حيث دخل إلى أرض الملعب بدلًا من عمر مرموش في الدقيقة 85، قبل أن يتبادل القمصان مع رافينيا بعد صافرة النهاية.

هالاند المصري في برشلونة

وأشار إلى أن مدرب برشلونة هانسي فليك كشف بالفعل عن أنه حريص على تقييم هذه الموهبة الواعدة في فترة الإعداد للموسم الجديد

وتابع: هذا القناص الغزير مستعد لصناعة اسم لنفسه على أعظم مسرح على الإطلاق، وسيكون من الصعب أن تراهن ضده في قيادة بلاده نحو أول فوز في تاريخها بالبطولة.