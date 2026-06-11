فيفا يعلن حكام مباريات تونس في كأس العالم 2026 .. صافرة أرجنتينية أمام السويد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الأطقم التحكيمية التي ستتولى إدارة مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2026، والتي تضم منتخب تونس إلى جانب هولندا واليابان والسويد.

فالكون بيريز يدير مواجهة تونس والسويد

وأسندت لجنة الحكام في فيفا مهمة إدارة مباراة منتخب تونس أمام منتخب السويد إلى الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز.

ويعاون بيريز مواطناه ماكسيمليانو ديل ييسو وفاكوندو رودريجيز، بينما يتولى الكوستاريكي خوان كالديرون مهمة الحكم الرابع، ويعاونه مواطنه خوان كارلوس مورا كحكم خامس.

إسماعيل الفاتح يقود مواجهة هولندا واليابان

وفي المباراة الثانية بالمجموعة نفسها، بين منتخب هولندا ومنتخب اليابان، قررت لجنة الحكام تعيين الأمريكي إسماعيل الفاتح حكمًا للساحة.

ويعاونه كوري باركر وكايل أتكينز، فيما تتولى كاتيا جارسيا مهمة الحكم الرابع، وساندرا راميريز الحكم الخامس.

مجموعة قوية لنسور قرطاج في المونديال

ويخوض منتخب تونس منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات هولندا واليابان والسويد، في مجموعة صعبة يسعى خلالها "نسور قرطاج" لتحقيق إنجاز تاريخي والتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

مواعيد مباريات تونس في كأس العالم 2026

ويبدأ المنتخب التونسي مشواره في البطولة بمواجهة السويد يوم 15 يونيو، في تمام الساعة 5:00 صباحًا.

وفي الجولة الثانية، يلتقي تونس مع اليابان يوم 21 يونيو، في تمام الساعة 7:00 صباحًا.

ويختتم منتخب تونس دور المجموعات بمواجهة قوية أمام هولندا يوم 26 يونيو، في تمام الساعة 2:00 صباحًا، بحثًا عن بطاقة العبور للدور التالي.