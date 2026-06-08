عليكم القتال.. رسائل قوية من رئيس تونس إلى نسور قرطاج قبل كأس العالم

أكد قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، دعمه الكامل لمنتخب تونس “نسور قرطاج”، خلال حديثه مع اللاعبين، مطالبًا الجميع بتغيير العقلية والسعي لتحقيق إنجاز حقيقي في بطولة كأس العالم المقبلة، وعدم الاكتفاء بالمشاركة الشرفية.

تصريحات رئيس الجمهورية التونسية

وشدد الرئيس التونسي على أن مرحلة المشاركة من أجل الظهور فقط قد انتهت، مؤكدًا أن المنتخب مطالب بالدخول في كل مباراة بروح الانتصار والرغبة في المنافسة بقوة أمام أكبر المنتخبات العالمية.

وقال قيس سعيّد في رسالته للاعبين: “لقد انتهى زمن المشاركة في كأس العالم من أجل المشاركة فقط”، مضيفًا: “من الآن فصاعدًا، يجب على الجميع أن يتحلّى بروح التحدي والسعي إلى الفوز”.

كما حذر رئيس تونس من الاستسلام للأفكار السلبية، مؤكدًا أن “ثقافة الهزيمة أخطر وأكثر تدميرًا من الهزيمة نفسها في جميع المجالات”، في رسالة تحفيزية للاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الشخصية القوية داخل الملعب، قائلًا: “على كل لاعب أن يؤدي دوره بإرادة فولاذية وعقلية المنتصر التي لا تتزعزع أبدًا”، مطالبًا نجوم “نسور قرطاج” بتقديم صورة مشرفة للكرة التونسية وإسعاد الجماهير.