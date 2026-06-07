السفارة التونسية بالقاهرة: فعاليات دبلوماسية وثقافية ورياضية إحياء لـ يوم أفريقيا

أعلنت السفارة التونسية بالقاهرة، مشاركتها في عدد من الفعاليات الدبلوماسية والثقافية والرياضية التي نظمتها مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بالقاهرة ووزارة الخارجية المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم إفريقيا 2026".

وأوضحت السفارة التونسية، في بيان، أن الفعاليات التي جرت في القاهرة بهذه المناسبة، جاءت في الفترة بين 25 مايو الماضي إلى 3 يونيو الجاري.

وفي نهاية مايو، أعلنت السفارة التونسية بالقاهرة، عن تنظيم ماراثون بالمشاركة مع مجموعة من السفراء الأفارقة في نادي المقاولون العرب، احتفالا بيوم أفريقيا.

وقالت السفارة التونسية، إنه بمناسبة إحياء تظاهرة "يوم أفريقيا 2026"، تنظم مجموعة السفراء الأفارقة بالقاهرة، بمشاركة سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة يوما رياضيا وثقافيا يتضمن مقابلة كرة قدم وعرضا للصناعات التقليدية والمأكولات الوطنية، وذلك في "نادي المقاولون العرب" بمدينة نصر.

