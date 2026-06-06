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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رودي جارسيا يوبخ لاعبي بلجيكا رغم خماسية تونس: هذا جرس إنذار قبل المونديال

منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا
حسن العمدة

وجه رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، انتقادات واضحة للاعبيه رغم الفوز الكبير على منتخب تونس بنتيجة 5-0 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

وأكد المدرب الفرنسي أن مستوى الجدية والتركيز داخل التدريبات شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب قبل مواجهة تونس.

وقال جارسيا إن الفريق قدم مستويات جيدة من حيث الكثافة والجودة والانضباط في التدريبات حتى المباراة الودية السابقة أمام كرواتيا، والتي انتهت بفوز بلجيكا بهدفين دون رد، إلا أن الوضع تغير بعد ذلك.

تراجع أداء اللاعبين فى الشوط الثاني

وأوضح مدرب بلجيكا أن بعض فترات مباراة تونس كشفت عن تراجع في التركيز الدفاعي، خاصة بين الدقيقتين 55 و60، حيث فقد اللاعبون السيطرة على مجريات اللعب وتوقفوا عن تنفيذ الواجبات الدفاعية بالشكل المطلوب، وهو ما كاد يمنح المنتخب التونسي فرصة العودة إلى أجواء اللقاء.

وشدد جارسيا على أن فلسفة منتخب بلجيكا تعتمد على الضغط العالي والعمل الجماعي، مؤكدًا أن الدفاع يجب أن يبدأ من جميع اللاعبين داخل الملعب وليس من عدد محدود منهم.

واعترف المدرب الفرنسي بأنه لا يمتلك تفسيرًا واضحًا لتراجع مستوى الالتزام في التدريبات الأخيرة، ملمحًا إلى أن بعض اللاعبين ربما شعروا بنوع من الثقة الزائدة أو التهاون، معتبرًا ما حدث بمثابة "جرس إنذار" قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

واختتم جارسيا تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على نفس مستوى التركيز والالتزام طوال الوقت، مشيرًا إلى أنه أبلغ لاعبيه بعدم رضاه عن الأداء وطالبهم ببذل مجهود أكبر خلال الفترة المقبلة استعدادًا للتحديات المنتظرة في المونديال.

رودي جارسيا منتخب بلجيكا منتخب تونس كأس العالم

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