لجنة التفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار شرم الشيخ

أجرت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي، برئاسة الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية، جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي شملت مبنى الركاب رقم (1) ومبنى الركاب رقم (2) وصالة رقم (3)، إلى جانب عدد من المرافق التشغيلية والخدمية بالمطار.

يأتي ذلك استمرارًا للجولات الميدانية المتواصلة لمتابعة مستويات الجاهزية والأمن والسلامة بالمطارات المصرية، وفي ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني.

وخلال الجولة، تفقدت اللجنة صالات السفر والوصول ومناطق التفتيش وكاونترات الجوازات، كما تابعت منظومة العمل بعدد من المرافق التشغيلية والخدمية بالمطار، شملت سيور الحقائب والخدمات المساندة للتشغيل، واطلعت على الإجراءات الأمنية والتشغيلية المطبقة ومستويات الجاهزية ومنظومات الأمن والسلامة، للوقوف على مدى الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة، بما يدعم كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما شملت الجولة تفقد الصالة التي تضم الصالون الحكومي المخصص لاستقبال كبار الزوار والشخصيات الهامة والوفود الرسمية رفيعة المستوى، إلى جانب متابعة عدد من المواقع التشغيلية والخدمية بالمطار، والوقوف على مستوى جاهزيتها وكفاءة الخدمات المقدمة من خلالها، بما يعكس حرص الشركة المصرية للمطارات على الإرتقاء المستمر بمستوى الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية.

وتأتي هذه الجولة ضمن أعمال المتابعة والتقييم المستمر بالمطارات المصرية، بما يدعم جهود التطوير ورفع كفاءة التشغيل والخدمات، ويعزز من جاهزية مطار شرم الشيخ الدولي لمواكبة النمو المتواصل في حركة السفر والسياحة.

وفي ختام الجولة، شددت اللجنة على ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطط المتابعة الدورية وتطوير منظومات العمل، بما يسهم في تعزيز مستويات الأمن والسلامة وتحسين الأداء التشغيلي، ويواكب متطلبات النمو المتزايد في حركة الركاب، ويعزز جودة الخدمات المقدمة داخل مطار شرم الشيخ الدولي.