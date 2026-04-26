الأوقاف توضح أسرار الوادي المقدس طوى وجبل الطور ولماذا اختارها الله دون غيرها

قالت وزارة الأوقاف المصرية، إنه لماذا اختار الله سيناء دون غيرها من البقاع لتكون أرض المناجاة لكليمه موسى ومهبطًا للتوراة؟ وما السر في اقتران شجرة الزيتون المباركة بطور سيناء؟ وكيف يمكن التوفيق بين التسميات المختلفة للجبل نفسه: "حوريب" في التوراة، و"طور سيناء" و"طور سينين" في القرآن؟ هذا المقال يجيب عن هذه التساؤلات برؤية علمية توثيقية.

التعريف بالأماكن المقدسة في سيناء

سيناء، تلك البقعة الفريدة التي جمعت بين جغرافية الجسر البري وروحانية مهبط الوحي، حظيت باهتمام المفسرين والمؤرخين الجغرافيين المسلمين عبر العصور؛ فقد وردت أسماؤها وأوصافها في خمس سور قرآنية على الأقل: سورة طه، سورة النازعات، سورة التين، سورة المؤمنون، وسورة البقرة.

الوادي المقدس طوى

لفظة "طوى" تحتمل في اللغة العربية وجهين: الأول أنها اسم علم لوادٍ معين، والثاني أنها مشتقة من الفعل "طوى" بمعنى الثني والضم، إشارة إلى أن الوادي يطوي الأرض أي يقطعها، والراجح عند المفسرين أنه اسم علم لوادٍ مقدس في سيناء. يقول الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى {إِذۡ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوًى} [النازعات: ١٦] : "طوى: اسم الوادي، وهو وادٍ بين مدين ومصر، قيل: هو وادٍ مقدس مرتين: مرة إذ جعله الله مطهرًا، ومرة إذ كلم عليه موسى" [تفسير الطبري، دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.،١٦/٢٨].

واللافت أن القرآن يصف هذا الوادي بوصفين مترادفين: "المقدس" و"طوى"، مما يدل على أن للوادي حرمة ذاتية اكتسبها بتكليف الله له.

ويذكر الإمام ابن عاشور - رحمه الله - أن هذا الوادي هو نفسه الذي ذكره الله في سورة النازعات، ويؤكد أنه "بأرض سيناء" فيقول:" وطوى: اسم مكان ولعله هو نوع من الأودية يشبه البئر المطوية، وقد سمي مكان بظاهر مكة ذا طوى بضم الطاء وبفتحها وكسرها. وتقدم في سورة طه. وهذا واد في جانب جبل الطور في برية سينا في جانبه الغربي" [التحرير والتنوير، ابن عاشور (ت ١٣٩٣ هـ)، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٨٤ م ، (٣٠/٧٥)].

وقد حدد الباحثون المعاصرون موقع هذا الوادي في جنوب غرب سيناء، تحديدًا في المنطقة الواقعة بين جبل موسى ووادي الراحة، وهو ما يتوافق مع الرواية التوراتية (سفر الخروج، الإصحاح ٣) التي تذكر أن موسى رعى غنم شعيب في أرض مدين ثم توجه إلى "جبل الله حوريب" حيث تجلت النار في العليقة.



جبل حوريب وطور سيناء وطور سينين: الفروق والدلالات

في النصوص المقدسة عدة تسميات للجبل الذي كلم الله عليه موسى، منها "حوريب" (في التوراة) و"طور سيناء" و"طور سينين" (في القرآن)، ويرى المحققون أن "طور سيناء" هو الجبل نفسه، أما "طور سينين" فهو اسم ثان له، أو اسم للمنطقة المحيطة به؛ فقد قال الدكتور محمد سيد طنطاوي - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: {وَطُورِ سِينِينَ} [التين: ٢] : " اتفق المفسرون على أن المراد بطور سينين: الجبل الذي كلم الله- تعالى- عليه موسى- عليه السلام- وسينين، وسيناء، وسينا، اسم للبقعة التي فيها هذا الجبل، بإضافة {وَطُورِ} إلى ما بعده، من إضافة الموصوف إلى الصفة.

قال الإمام الشوكاني: " {وَطُورِ سِينِينَ} هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، اسمه الطور ومعنى سينين: المبارك الحسن.. وقال مجاهد: سينين كل جبل فيه شجر مثمر، فهو سينين وسيناء.

وقال الأخفش: طور: جبل، وسينين: شجر، واحدته سينه، ولم ينصرف سينين كما لم ينصرف سيناء، لأنه جعل اسما للبقعة.. " [التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة - القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٩٧ - ١٩٩٨ م، (١٥/٤٤٤)].

أما لفظة "سينين" ففيها لغتان: النصب (سينين) والكسر (سينين). ويرى الزمخشري أنها "عبرانية معربة، ومعناها الحسن والنور" وقال أيضًا:" أضيف الطور: وهو الجبل، إلى سينين: وهي البقعة. ونحو سينون: يبرون، في جواز الإعراب بالواو والياء، والإقرار على الياء، وتحريك النون بحركات الإعراب [الزمخشري، الكشاف، دار الريان ،١٩٨٧، جـ ٤ ص ٧٧٣].

وأما "سيناء" في قوله تعالى: {وَشَجَرَةٗ تَخۡرُجُ مِن طُورِ سَيۡنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهۡنِ وَصِبۡغٖ لِّلۡأٓكِلِينَ} [المؤمنون: ٢٠] ، فيرى ابن منظور أنها "اسم جبل، وقيل: موضع، وهو مذكر لا ينصرف" [ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، د.ت، مادة (سنا)].

ومن الناحية الجغرافية، يقع جبل موسى (طور سيناء) في جنوب سيناء على ارتفاع ٢٢٨٥ مترًا عن سطح البحر، ويحيط به وادي الراحة من الغرب ووادي السباعية من الشرق. وقد أكد الرحالة المسلمون عبر العصور مثل المقدسي والبكري والإدريسي على مكانته المقدسة، وذكروا أن عليه بناء كنيسة (دير سانت كاترين حالياً) ومسجدًا صغيرًا؛ ومن المهم التنبيه إلى أن المسلم لا يعتقد بقداسة الحجر نفسه، بل يتبرك بالمكان الذي تجلت فيه الآيات الإلهية.



أرض شجرة الزيتون في طور سيناء

الآية الكريمة: {وَشَجَرَةً تَخۡرُجُ مِن طُورِ سَيۡنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهۡنِ وَصِبۡغٍ لِّلۡأٓكِلِينَ} [المؤمنون: ٢٠] تحمل إعجازًا نباتيًا وجغرافيًا، فشجرة الزيتون التي ذكرها الله تخرج من "طور سيناء"، وقد حدد الجغرافيون المسلمون هذه المنطقة بما يعرف اليوم بـ "رأس سدر" و"طور سينيت" (وهي تحريف لـ "طور سيناء" مع إضافة التاء المربوطة للتعريب)، يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان: "طور سيناء: جبل بين مصر والحجاز، ينبت الزيتون والأرز"،" وبالقرب من مصر عند موضع يسمى مدين جبل يسمى الطور، ولا يخلو من الصالحين، وحجارته كيف كسرت خرج منها صورة شجرة العليق، وعليه كان الخطاب الثاني لموسى، عليه السلام، عند خروجه من مصر ببني إسرائيل، وبلسان النبط كل جبل يقال له طور فإذا كان عليه نبت وشجر قيل طور سيناء. ....جبل عند كورة تشتمل على عدة قرى تعرف بهذا الاسم بأرض مصر القبلية وبالقرب منها جبل فاران" [ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، ١٣٩٧هـ، جـ ٤ ص ٤٧].

ويضيف الباحثون أن شجر الزيتون في هذه المنطقة يتميز بكونه معمرًا (يعيش لمئات السنين)، وثمره ينتج زيتًا عالي الجودة يُستخدم للأكل وللصباغة (الإضاءة)، وهو ما يتوافق تمامًا مع وصف الآية {تَنۢبُتُ بِٱلدُّهۡنِ وَصِبۡغٖ لِّلۡأٓكِلِينَ} [أرض الأنبياء في القرآن، دار القلم، ١٤٣٠هـ، ص ٩٥].

ويُعدُّ هذا إعجازًا قرآنيًا في دقة الوصف الجغرافي.

وادي فيران وارتباطه بالخضر وإيليا عليهما السلام

وادي فيران هو أكبر أودية سيناء وأكثرها خصوبة، يمتد من جنوب سيناء باتجاه الشمال الغربي. وقد ذكر المؤرخون المسلمون أن نبي الله الخضر وإيليا - عليهما السلام - كان لهما ارتباط بهذا الوادي، ففي كتاب "المواعظ والاعتبار" للمقريزي - رحمه الله - إشارة إلى أن الخضر كان يتعبد في بعض كهوف سيناء [المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ، جـ ١ ص ٨٧].

وكذلك ذكر الإمام السيوطي في "الحاوي للفتاوى" أن إيليا - عليه السلام - عاش فترة في جبال سيناء [السيوطي، الحاوي للفتاوى، دار الفكر، ١٤٢٤هـ، جـ ٢ ص ١٣٤].

ورغم أن هذه الروايات تعتمد على الإسرائيليات والآثار التي يجوز نقلها للاستئناس لا للتصديق، إلا أنها تؤكد المكانة الروحية لوادي فيران عبر العصور، ويوجد في الوادي دير السبع بنات الأثرى، أو دير وادى فيران، أو دير وادى فاران، وكنيسة "السيدة العذراء" ودير "سانت جورج"، والتي كانت في الأصل مواقع تعبد للمسيحيين ثم أصبحت مقصدًا للحجاج من جميع الأديان، ويدل ذلك على أن وادي فيران ظل عبر التاريخ بقعة روحانية تجمع الأديان التوحيدية.

الدروس المستفادة من الأماكن المقدسة في سيناء محددة بنصوص قرآنية وتفسيرية دقيقة، وليست مجرد تقاليد متوارثة.

الاشتراك في قداسة سيناء بين الديانات التوحيدية الثلاث يؤكد وحدة المصدر الإلهي للرسالات.

الدعاء في هذه البقاع المباركة له فضل عظيم، مع الاعتقاد بأن الإجابة من الله وليست من المكان نفسه.

على المسلمين الحفاظ على هوية سيناء الإسلامية والعربية، وصيانة معالمها التاريخية والدينية.

الأسئلة الشائعة

س: ما الفرق بين طوى وحوريب وطور سيناء في النصوص المقدسة؟

ج: طوى هو اسم الوادي الذي نودي منه موسى، وحوريب اسم الجبل في التوراة، وطور سيناء هو الجبل نفسه في القرآن. والراجح أنها أسماء لمواقع متقاربة في جنوب سيناء.

س: أين يقع الوادي المقدس طوى تحديدًا اليوم؟

ج: يقع في جنوب غرب سيناء، في المنطقة الواقعة بين جبل موسى ومدينة طور سيناء، بالقرب من وادي الراحة.

وبعد هذا الاستعراض العلمي الدقيق، يتأكد أن سيناء ليست مجرد صحراء عابرة، بل هي أرض الأنبياء والرسل، ومهبط الكتب السماوية، وميدان للملاحم الكبرى في آخر الزمان. من الوادي المقدس طوى حيث نودي موسى، إلى طور سيناء المبارك الذي أقسم الله به في كتابه، إلى أرض شجرة الزيتون التي تنبت بالدهن والصبغ، إلى وادي فيران الذي عاش فيه الخضر وإيليا، تظل سيناء نبراسًا روحانيًا يجمع الأديان ويذكر المسلمين بوحدة الرسالة الإلهية. نسأل الله أن يحفظ سيناء وأهلها، وأن يبارك لنا فيها، إنه سميع مجيب.