أمين البحوث الإسلامية: تحرير سيناء ملحمةٌ وطنيةٌ تؤكِّد قوَّة الدولة ووحدة شعبها

تقدم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الدكتور محمد الجندي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة، وإلى أبناء الشعب المصري الكريم؛ بمناسبة الذكرى المجيدة لتحرير سيناء، تلك المناسبة الوطنية العظيمة التي ستظل محفورة في وجدان الأمة المصرية، باعتبارها واحدة من أعظم صفحات التاريخ الوطني الحديث، التي تجلَّت فيها معاني البطولة والصبر والتخطيط والإرادة الصلبة.

وأكد الدكتور محمد الجندي، في بيان، أن ذكرى تحرير سيناء تمثل رمزًا خالدًا لقدرة الدولة المصرية على حماية مقدَّراتها وصون ترابها الوطني، كما تجسد تلاحم الشعب المصري مع مؤسساته الوطنية في مواجهة التحديات، وإصراره الدائم على استرداد الحقوق والحفاظ على الكرامة الوطنية.

سيناء المباركة

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن سيناء المباركة ليست مجرد بقعةٍ جغرافيةٍ عزيزةٍ من أرض الوطن، بل هي جزءٌ أصيلٌ من الهُويَّة المصرية، ارتوت رمالها بدماء الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، وستبقى شاهدًا على بطولات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانوا نموذجًا خالدًا في التضحية والفداء.

وثمِّن الأمين العام، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في تنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير فرص الحياة الكريمة لأبنائها، بما يؤكد أن معركة البناء والتنمية هي الامتداد الطبيعي لمعركة التحرير، وأن حماية الأوطان لا تكون فقط بالسلاح، وإنما أيضًا بالعمل والإعمار والتنمية المستدامة.

وأكد «الجندي» أن حب الوطن والمحافظة عليه من القيم الراسخة التي دعت إليها الأديان، ورسَّختها التعاليم الإسلامية السَّمحة، التي جعلت عمارة الأرض، وحفظ الأوطان، وصيانة مقدَّرات الشعوب من أعظم الواجبات والمسؤوليات.

وفي هذه المناسبة الوطنية الجليلة، يدعو الأمين العام أبناء الشعب المصري، ولا سيما الشباب، إلى استلهام روح أكتوبر وتحرير سيناء، والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن، والتمسك بقيم الانتماء والوعي، والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة، ومواجهة كل محاولات العبث أو التشكيك أو نشر الإحباط، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يرحم شهداء الوطن الأبرار، وأن يوفق أبناءها جميعًا إلى ما فيه الخير والتقدم والازدهار.