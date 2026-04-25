السادات كان صاحب رؤية ثاقبة..أحمد موسى: سيناء أرض مصرية وهتفضل للمصريين فقط

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري والرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سيناء أرض مصرية وهتفضل مصرية للمصريين فقط".



وتابع أحمد موسى :" قرأت كتاب شاهد على العصر لأحمد أبو الغيط وتحدث أبو الغيط في كتابه عما حدث في ملف استرداد أرض سيناء".



وأكمل:" السادات كان عنده رؤية ثاقبة ولو سمعوا كلام الرئيس السادات كان حال العالم العربي اتغير دلوقتي".



وتابع :" السادات كان هيدي فلسطين ٨٠% من مساحة فلسطين وهذا ما شرحه أحمد أبو الغيط في كتابه".