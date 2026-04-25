رجعت كاملة .. أحمد موسى عن تحرير سيناء : محدش يقدر ياخد حتة من أراضينا

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري والرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء.

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل سنة والشعب المصري بخير".

وتابع "نحتفل بذكرى تحرير الأرض وسيناء رجعت كاملة ومحدش واخد حتة من أراضينا ومحدش يقدر ياخد أي حتة من مصر".

وأكمل موسى :" كلمة الرئيس السيسي في منتهى القوة والرسائل واضحة والرئيس أكد رفض مصر لتهحير الفلسطينيين ومصر لا تفرط في أي شبر من أراضينا".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" احنا رجعتا طابا اللي مساحتها اكتر من كيلو واحنا مش بنهزر في الأرض خالص".

