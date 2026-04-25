الإتربي : تحرير سيناء رمز خالد للإرادة المصرية ورسالة حاسمة برفض المساومة على الحقوق

أكدت الدكتورة داليا الإتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، جسدت بوضوح ثوابت الدولة المصرية الراسخة في حماية أراضيها وصون سيادتها، وترسيخ مبدأ عدم التفريط في شبر من تراب الوطن.

وأضافت الإتربي، أن تأكيد الرئيس على أن تحرير سيناء لم يكن مجرد استعادة للأرض، بل إعلانًا خالدًا لرفض المساومة على الحقوق الوطنية، يعكس وعي القيادة السياسية بحجم التحديات، ويعزز روح الانتماء والفخر لدى الشعب المصري، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتحديات معقدة.

وأشارت إلى أن الكلمة حملت رسائل مهمة تؤكد استمرار الدولة في معركة البناء والتنمية، بالتوازي مع الحفاظ على الأمن القومي، وهو ما يعكس رؤية متكاملة تربط بين حماية الأرض وتنميتها، باعتبارهما وجهين لعملة واحدة.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن المواقف الواضحة التي تضمنتها الكلمة تجاه قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، تؤكد ثبات السياسة المصرية القائمة على دعم الحقوق المشروعة ورفض أي محاولات لتهجير الشعوب أو المساس بسيادة الدول.

واختتمت الإتربي تصريحها بالتأكيد على أن ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزًا خالدًا للإرادة المصرية، ودافعًا قويًا لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة، في ظل قيادة سياسية واعية، وشعب قادر على تجاوز التحديات وصناعة المستقبل.