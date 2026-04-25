برلماني : مصر ماضية في طريق البناء والتنمية رغم ما تواجهه من أزمات عالمية وإقليمية متلاحقة

أكد النائب محمود مرجان عضو مجلس الشيوخ، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، جاءت جامعة وشاملة، وحملت رسائل بالغة الأهمية تعكس قوة الدولة المصرية وصلابة موقفها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح مرجان، خلال تصريحات له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد التأكيد على أن سيناء ليست مجرد أرض، بل رمز للسيادة الوطنية والكرامة المصرية، مشيرًا إلى أن استعادتها كانت ملحمة وطنية متكاملة جمعت بين قوة السلاح وحكمة السياسة وصرامة القانون، وهو ما يعكس عبقرية الدولة المصرية في إدارة معاركها المصيرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت رسالة واضحة بأن مصر ماضية في طريق البناء والتنمية رغم ما تواجهه من أزمات عالمية وإقليمية متلاحقة، سواء اقتصادية أو سياسية، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على الصمود والحفاظ على استقرارها في محيط شديد الاضطراب.

وأشار محمود مرجان إلى أن تأكيد الرئيس على رفض تهجير الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يعكس ثبات الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية أمن قومي عربي ومصري.

كما شدد نائب الجيزة على أن تحذيرات الرئيس من محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة تحت دعاوى غير واقعية، تعكس إدراكًا عميقًا لمخاطر المرحلة، وتؤكد أن الحلول السياسية واحترام سيادة الدول هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار.

واختتم النائب محمود مرجان بيانه بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، ستظل دولة قوية قادرة على حماية أمنها القومي وصون استقرارها، وأن تماسك الشعب المصري ووعيه هو الركيزة الأساسية لعبور كل التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.