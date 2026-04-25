برلماني : كلمة الرئيس في ذكرى سيناء تؤكد استمرار معركة البناء وترسخ مكانة مصر إقليميًا

هنأ النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، الشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، تجسد عظمة الإرادة المصرية وقدرتها على استرداد الأرض وصون الكرامة الوطنية.

وأشاد منصور بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة، معتبرًا أنها حملت رسائل شاملة تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للدولة المصرية، تقوم على الربط بين ملحمة التحرير في الماضي ومعركة البناء والتنمية في الحاضر، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس على أن مصر لا تفرط في ذرة من ترابها يعكس ثوابت راسخة في العقيدة الوطنية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس أبرزت بوضوح حجم التحديات الإقليمية والدولية التي واجهتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بداية من الحرب على الإرهاب، مرورًا بالأزمات الاقتصادية العالمية، وصولًا إلى التوترات الإقليمية، ورغم ذلك استطاعت مصر الحفاظ على استقرارها بفضل تماسك مؤسساتها ووعي شعبها.

وأشار إلى أن حديث الرئيس عن سيناء باعتبارها بوابة مصر الحصينة يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة لتنميتها، مؤكدًا أن مشروعات التنمية في سيناء تمثل استكمالًا حقيقيًا لمعركة التحرير، وأن الدولة نجحت في تحويلها إلى نموذج للتنمية الشاملة بعد سنوات من التحديات.

وأكد النائب إمام منصور أن كلمة الرئيس السيسي حملت أيضًا رؤية واضحة للسياسة الخارجية المصرية، تقوم على دعم الاستقرار الإقليمي ورفض أي محاولات لتفكيك الدول أو المساس بسيادتها، مشددًا على أن مصر باتت لاعبًا رئيسيًا في دعم مسارات التهدئة والحلول السياسية، وهو ما يعزز من مكانتها إقليميًا ودوليًا.

وثمّن مواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، كما وردت في كلمة الرئيس، خاصة التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين والدعوة إلى إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، معتبرًا أن هذه المواقف تعكس التزامًا تاريخيًا تجاه القضايا العربية.

وأضاف أن تأكيد الرئيس على استمرار العمل لتخفيف الأعباء عن المواطنين يعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية، وحرصها على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحماية الاجتماعية.

وشدد النائب إمام منصور على أن كلمة الرئيس السيسي تعكس ثقة كبيرة في قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات، وترسخ رسالة طمأنة للمواطنين بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

ودعا عضو مجلس النواب جموع المصريين إلى استلهام روح انتصارات أكتوبر وتحرير سيناء، ومواصلة العمل والإنتاج لدعم مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات.