الجيش الإسرائيلي: اكتشاف مخبأ صواريخ مضادة للدبابات تابع لحزب الله في مرتفع شيعي جنوب لبنان
حزب الإصلاح: نطالب بتعديلات حاسمة وفورية على قانون حماية المنافسة قبل إقراره
شاهد| بقع حمراء تثير القلق على شواطئ البحر الأحمر .. القصة الكاملة
إعلامي: خوان بيزيرا سبايدر مان الزمالك
سعر الدولار اليوم السبت بعد الارتفاع الأخير
طاجن الفزع .. قرار عاجل فى واقعة العثور على برص داخل وجبة بسوهاج
واشنطن بوست: تزايد الضغوط السياسية على ترامب بعد أسبوع من الانتكاسات
بعد مباراة مثيرة .. صعود يورك سيتي إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي
الساعة الصفر التي لم تُنفذ.. كواليس خطة إسقاط النظام الإيراني قبل انهيارها المفاجئ
صحتكم مسئوليتنا.. عيادات تخصصية وفحوصات متقدمة وصيدلية مجانية لمواطني سيناء
الرئيس الأوكراني يعلن استعداده لجولة مفاوضات جديدة مع روسيا والولايات المتحدة
حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو
برلمان

برلماني : كلمة الرئيس في ذكرى سيناء تؤكد استمرار معركة البناء وترسخ مكانة مصر إقليميًا

مجلس النواب

هنأ النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، الشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، تجسد عظمة الإرادة المصرية وقدرتها على استرداد الأرض وصون الكرامة الوطنية.

وأشاد منصور بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة، معتبرًا أنها حملت رسائل شاملة تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للدولة المصرية، تقوم على الربط بين ملحمة التحرير في الماضي ومعركة البناء والتنمية في الحاضر، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس على أن مصر لا تفرط في ذرة من ترابها يعكس ثوابت راسخة في العقيدة الوطنية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس أبرزت بوضوح حجم التحديات الإقليمية والدولية التي واجهتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بداية من الحرب على الإرهاب، مرورًا بالأزمات الاقتصادية العالمية، وصولًا إلى التوترات الإقليمية، ورغم ذلك استطاعت مصر الحفاظ على استقرارها بفضل تماسك مؤسساتها ووعي شعبها.

وأشار إلى أن حديث الرئيس عن سيناء باعتبارها بوابة مصر الحصينة يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة لتنميتها، مؤكدًا أن مشروعات التنمية في سيناء تمثل استكمالًا حقيقيًا لمعركة التحرير، وأن الدولة نجحت في تحويلها إلى نموذج للتنمية الشاملة بعد سنوات من التحديات.

وأكد النائب إمام منصور أن كلمة الرئيس السيسي حملت أيضًا رؤية واضحة للسياسة الخارجية المصرية، تقوم على دعم الاستقرار الإقليمي ورفض أي محاولات لتفكيك الدول أو المساس بسيادتها، مشددًا على أن مصر باتت لاعبًا رئيسيًا في دعم مسارات التهدئة والحلول السياسية، وهو ما يعزز من مكانتها إقليميًا ودوليًا.

وثمّن مواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، كما وردت في كلمة الرئيس، خاصة التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين والدعوة إلى إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، معتبرًا أن هذه المواقف تعكس التزامًا تاريخيًا تجاه القضايا العربية.

وأضاف أن تأكيد الرئيس على استمرار العمل لتخفيف الأعباء عن المواطنين يعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية، وحرصها على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحماية الاجتماعية.

وشدد النائب إمام منصور على أن كلمة الرئيس السيسي تعكس ثقة كبيرة في قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات، وترسخ رسالة طمأنة للمواطنين بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

ودعا عضو مجلس النواب جموع المصريين إلى استلهام روح انتصارات أكتوبر وتحرير سيناء، ومواصلة العمل والإنتاج لدعم مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات.

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

هل وجود النمل في البيت يدل على الرزق أم الحسد؟ احذر قتله

الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة: انخفاض ملحوظ بالحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح

مشاجرة مع إحدي السيدات.. نقابة المعلمين تكشف تفاصيل إصابة مدرسة أثناء استقلالها ميكروباص

جامعة القاهرة تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري

البابا تواضروس ينعى القمص رويس عزيز ويعزي إيبارشية البحيرة

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

