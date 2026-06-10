إيران تتهم واشنطن بتدبير هجوم على مطار الكويت لتسويق أنظمة دفاع مضادة للمسيرات

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي واشنطن بتدبير هجوم على مطار الكويت لخلق ذريعة لتسويق أنظمة دفاع جوي مضادة للمسيرات.



و نشر بقائي هذا الاتهام على منصة "إكس"، حيث علق على وثيقة أمريكية تعود إلى الخامس من يونيو الجاري، صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية وتتعلق ببيع أنظمة عسكرية مضادة للمسيرات إلى الكويت.

وقال بقائي إن قطع اللغز بدأت تتجمع بسرعة كبيرة، مضيفا أن الولايات المتحدة قامت بنشر نسخة مقلدة من طائرة "لوكاس" المسيرة لضرب مطار الكويت.

وشرح بقائي أن الهدف من هذه العملية هو صنع ذريعة مثالية لتسويق أنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات المسيرة، والتي طورتها شركة "باورس"، وذلك تحت غطاء الحماية من الهجمات الإيرانية.

واختتم بقائي منشوره بالقول إن هذا الأمر "مربح حقا"، في إشارة منه إلى أن الصفقة العسكرية الأمريكية مع الكويت تستفيد من خلق تهديد وهمي.