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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مشروب صباحي بسيط يساعد على تقليل دهون البطن .. السر الذي لا يعرفه كثيرون

مشروب صباحي بسيط يساعد على تقليل دهون البطن.. السر الذي لا يعرفه كثيرون
مشروب صباحي بسيط يساعد على تقليل دهون البطن.. السر الذي لا يعرفه كثيرون
أسماء عبد الحفيظ

يحلم كثير من الأشخاص بالحصول على بطن أكثر رشاقة، ويبحثون يومياً عن طرق سهلة للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن. 

وبينما لا يوجد مشروب سحري قادر على إذابة الدهون خلال أيام، تشير الدراسات إلى أن بعض المشروبات الصحية عند إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن قد تساعد في دعم عملية حرق الدهون وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

مشروب صباحي بسيط يساعد على تقليل دهون البطن 

ومن بين هذه المشروبات يبرز الشاي الأخضر كأحد أفضل الخيارات الصباحية التي لا يعرف الكثيرون مدى تأثيرها الإيجابي على التحكم في الوزن وتقليل دهون الجسم، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لماذا يساعد الشاي الأخضر في تقليل دهون البطن؟

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات طبيعية تعرف باسم الكاتيكين، وعلى رأسها مركب EGCG، وهي مضادات أكسدة ارتبطت في بعض الدراسات بزيادة معدل حرق الدهون، خاصة عند دمج تناول الشاي الأخضر مع ممارسة النشاط البدني.

كما يحتوي الشاي الأخضر على كمية معتدلة من الكافيين، التي قد تساعد في تحسين مستوى الطاقة وزيادة استهلاك الجسم للسعرات الحرارية خلال اليوم.

ويؤكد خبراء التغذية أن تأثير الشاي الأخضر وحده يكون محدوداً، لكنه قد يصبح جزءاً من نمط حياة صحي يساعد على التحكم في الوزن على المدى الطويل.

أفضل طريقة لتناول الشاي الأخضر صباحاً

مشروب صباحي بسيط يساعد على تقليل دهون البطن.. السر الذي لا يعرفه كثيرون

للاستفادة من خصائص الشاي الأخضر، يمكن تناوله صباحاً بعد الاستيقاظ أو بين الوجبات، ويفضل تحضيره بالماء الساخن دون إضافة كميات كبيرة من السكر، حتى لا تتحول السعرات المضافة إلى عامل يعيق فقدان الوزن.

وينصح أيضاً بعدم الإفراط في تناوله، لأن احتواءه على الكافيين قد يسبب لدى بعض الأشخاص اضطرابات في النوم أو زيادة الشعور بالتوتر، خاصة عند شرب كميات كبيرة.

عادات صباحية تساعد على التخلص من دهون البطن

لا يعتمد التخلص من دهون البطن على مشروب واحد فقط، بل يحتاج إلى مجموعة من العادات اليومية، أهمها:

* شرب كمية كافية من الماء في بداية اليوم.
* تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين والألياف.
* ممارسة المشي أو أي نشاط بدني بانتظام.
* تقليل تناول المشروبات المحلاة والسكريات.
* الحصول على ساعات نوم كافية، لأن قلة النوم قد تؤثر على هرمونات الجوع والشبع.

هل يمكن التخلص من دهون البطن بمشروب واحد؟

الإجابة ببساطة لا .. فدهون البطن من أكثر أنواع الدهون تعقيداً، ولا يمكن استهدافها بالحرق من خلال مشروب معين فقط. لكن اختيار مشروبات صحية مثل الشاي الأخضر، إلى جانب نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة، قد يساهم في تقليل نسبة الدهون الكلية في الجسم مع مرور الوقت.

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مشروب صباحي بسيط يساعد على تقليل دهون البطن .. السر الذي لا يعرفه كثيرون

مشروب صباحي بسيط يساعد على تقليل دهون البطن.. السر الذي لا يعرفه كثيرون
مشروب صباحي بسيط يساعد على تقليل دهون البطن.. السر الذي لا يعرفه كثيرون
مشروب صباحي بسيط يساعد على تقليل دهون البطن.. السر الذي لا يعرفه كثيرون

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