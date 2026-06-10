تحالف كواد.. رباعي دولي لمواجهة الصعود الصيني

في ظل احتدام التنافس الجيوسياسي بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتزايد التحولات في موازين القوى العالمية، برز التحالف الرباعي للحوار الأمني "كواد" كأحد أبرز أطر التعاون الإقليمي بين الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان، في محاولة لإعادة تشكيل التوازن الاستراتيجي في مواجهة صعود النفوذ الصيني.

تشكيل التحالف عقب كارثة تسونامي

بدأت ملامح هذا التحالف تتشكل عقب كارثة تسونامي عام 2004، حين تعاونت الدول الأربع في عمليات الإغاثة الإنسانية، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي لاحقا نواة للعمل الجماعي المشترك.

2006.. عقد أول اجتماع رسمي

وفي ديسمبر عام 2006، عُقد أول اجتماع رسمي لمسؤولي هذه الدول على هامش منتدى آسيان الإقليمي في مانيلا، غير أن التحالف شهد تراجعا بعد انسحاب أستراليا آنذاك تحت ضغط صيني واسع، على خلفية حساسيات بكين تجاه هذا التحالف.

إحياء التحالف من جديد عام 2017

وشهد التحالف إعادة إحياء جديدة عام 2017، بالتزامن مع تصاعد النفوذ الصيني في بحر الصين الجنوبي وتزايد التهديدات المرتبطة بكوريا الشمالية، حيث كثفت الدول الأعضاء تعاونها بشكل غير مسبوق، وهو ما ظهر بوضوح في إعادة إحياء الحوار الرباعي رسميا في نوفمبر 2017، على هامش قمة آسيان في مانيلا.

مواجهة تنامي النفوذ الصيني

وتسعى الدول الأربع المؤسسة للتحالف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية، فعلى الصعيد الجيوسياسي تتبنى هذه الدول رؤية مشتركة لمواجهة تنامي النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لا سيما من خلال المبادرات الصينية مثل مشروع الحزام والطريق.

التنسيق الأمني والدفاعي بين دول الحلف

وبالانتقال إلى البعد الأمني والعسكري، عززت الدول الأعضاء من تنسيقها الدفاعي عبر تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة، وهو ما يعكس توجها نحو تكامل أمني وعسكري أكثر وضوحا بين أعضاء التحالف، ويُنظر إليه باعتباره موجها بصورة كبيرة لمواجهة الصين.

تنويع سلاسل الإمداد

كما اتجهت جهود الدول الأربع في البعد الاقتصادي نحو تنويع سلاسل الإمداد، إذ تسعى إلى بناء شبكات اقتصادية وتقنية بديلة تقلل الاعتماد المتبادل مع الصين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والطاقة والمعادن النادرة.

تحديات تواجه تحالف كواد

ورغم الزخم السياسي والدبلوماسي الذي يحظى به التحالف، فإنه يواجه جملة من التحديات، إذ يفتقر كواد إلى هيكل تنظيمي ملزم أو ميثاق قانوني واضح، ما يجعله قائما بدرجة كبيرة على التنسيق المرن والالتزامات السياسية غير الرسمية، فضلا عن اختلاف أولويات الدول الأعضاء وفقا لاعتبارات الأمن القومي والجغرافيا السياسية الخاصة بكل دولة.

ناتو آسيوي جديد

وتنظر الصين إلى تحالف كواد باعتباره أداة لاحتواء نفوذها الإقليمي، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تعتبرها بكين جزءا من مجالها الحيوي، وقد وصفت الصين التحالف بأنه ناتو آسيوي جديد يهدد الاستقرار الإقليمي ويمهد لانقسامات جيوسياسية جديدة.

في عالم تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية، يبرز تحالف كواد باعتباره أحد أبرز التحالفات التي تعكس ملامح النظام الدولي الجديد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلا أن مستقبل هذا التحالف يبقى مرهونا بقدرته على تحقيق التوازن بين المصالح المشتركة لأعضائه.