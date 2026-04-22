أحمد موسى: إشغالات المناطق الاستثمارية تصل 90%.. ولا بيروقراطية في دعم المستثمرين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المناطق الاستثمارية والاقتصادية في مصر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال، مشيرًا إلى أنها وصلت حاليًا إلى نحو 90%، في دلالة على قوة الإقبال الاستثماري داخل الدولة.

وأوضح موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الدولة تقدم دعمًا كاملًا لكل مستثمر يسهم في تنفيذ مشروعات داخل مصر، مؤكدًا أنه يتم التعامل الفوري مع أي مشكلات تواجه المستثمرين دون تعقيدات أو بيروقراطية في اتخاذ القرار.

وأضاف: «أي مستثمر عنده مشكلة بيتم حلها فورًا، مفيش بيروقراطية دلوقتي في اتخاذ القرار».

تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي

وشدد على أهمية تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، قائلًا: «أي حد بيوفر فرصة عمل لمواطن مصري أنا بحييه وبساعده، لأنه بيساهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير العملة الصعبة للبلد».

إقامة المصانع الجديدة

وأشار إلى أن الدولة في المرحلة الحالية لا تملك رفاهية إهدار الموارد، لافتًا إلى أن إقامة المصانع الجديدة تسهم في خلق فرص عمل، ودفع عجلة التنمية، وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.