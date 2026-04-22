أحمد موسى: خطة الترشيد كانت ظرفا استثنائيا.. ويجب تأخير مواعيد الغلق من أجل السياحة

طالب الإعلامي أحمد موسى بإعادة النظر في موعد غلق المحلات التجارية والمطاعم مع دخول فصل الصيف، لافتًا إلى أن خطة ترشيد الكهرباء تؤثر على قطاع السياحة في البلد.

الحركة السياحية والتجارية

وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «إحنا داخلين على إجازة الصيف والبلد بتستقبل ملايين السياح والحركة السياحية والتجارية مستمرة في البلاد».

وأكد موسى أن استقرار الدولة المصرية شجع المستثمرين والسياح على زيارة مصر في الوقت الراهن، نتيجة لحالة الأمن التي عليها البلاد.

تطبيق خطة الترشيد

وأشار موسى إلى أن الشعب المصري نجح في تطبيق خطة الترشيد وتجاوب مع الخطة التي أعلنت عنها الحكومة.

إجراءات لترشيد الكهرباء

وأوضح أحمد موسى أن ما حدث من إجراءات لترشيد الكهرباء كان ظرفًا استثنائيًا بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة.

مناقشة خطة ترشيد الكهرباء

وذكر أن لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة خطة ترشيد الكهرباء.

وأضاف قائلًا: «فيه قطاعات تتأثر من خطة ترشيد الكهرباء، وبكل صراحة قطاع السياحة يتأثر من هذه الخطة، ونحن الآن على موعد مع موسم السياحة».

وتابع: «اللي جايلك من بره ده أكيد مش هيروح بيته الساعة 10 ولا محتاج المطاعم تقفل الساعة 10 فلازم يكون فيه شوية تيسير».

تمديد موعد الغلق

ودعا موسى إلى تمديد موعد الغلق اليومي، قائلًا: «من الممكن أن يتم مدّ موعد الغلق لمدة ساعتين حتى الساعة الواحدة صباحًا».