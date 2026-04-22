أحمد موسى: الدولة تتحرك بقوة في ملف الصناعة والاستثمار غدًا بالقناة الاقتصادية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تساؤلات المواطنين المتكررة حول “أين المصانع؟ وأين الإنتاج والتصدير؟” تجد إجابة عملية على أرض الواقع من خلال ما تشهده الدولة من توسع صناعي كبير داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

افتتاح 9 مصانع جديدة

وأوضح خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن غدًا يشهد زيارة مهمة لمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح 9 مصانع جديدة، باستثمارات تُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات.



توسع في البنية الصناعية

وأشار موسى إلى أن هذه الافتتاحات لا تمثل مجرد توسع في البنية الصناعية فقط، بل تعكس توجهًا واضحًا نحو زيادة الإنتاج وتوفير آلاف فرص العمل للشباب، إلى جانب دعم السوق المحلي وتعزيز قدرات التصدير للخارج.

التطورات في ملف الصناعة

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطورات في ملف الصناعة والموانئ، في إطار خطة الدولة المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.