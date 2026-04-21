أحمد موسى: سيبكم من الهري على السوشيال ميديا وفيه تنسيق كبير بين الإخوان والإسرائيليين

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن صحيفة معاريف العبرية تشتمه بسبب حديثه عن تنسيق الإخوان مع الصهاينة عندما قاموا بعمل مظاهرة عند السفارة المصرية في تل أبيب، هو أنا قولت سر ما كله عارف؟!

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: «سيبكم من الهري على مواقع التواصل متعرفش اللي بيتكلم عميل إخواني ولا صهيوني أهو مفيش فرق بينهم».

وأكد أن الإعلام الإخواني المعادي والإعلام الصهيوني المعادي طلعوا في نفس الوقت يهاجموني، قولوا أنتو بقا تنسيق على أعلى مستوى ده ولا مش تنسيق.

واختتم أن مصر حضارة 5 آلاف سنة جاءت ثم التاريخ بعدها، وهناك منفسنيين من بلدنا، وعندنا رئيس بسم الله ما شاء الله حكيم، كل خطوة وإجراء مدروس، ومؤسساتنا لوحدها تاريخ، هو في جيش قبل الجيش المصري، لو مش عارفين ارجعوا اسألوا زاهي حواس.