سيبكم من الهري.. أحمد موسى: مصر لم تتأخر يوما عن طلب من الدول العربية الشقيقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن موقف الدولة المصرية من دعم الدول الخليجية والعربية ثابت لا يتغير وأن امن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر استجابت لكل مطالب الدول العربية الشقيقة ومصر لم تتأخر اتأخرت في يوم عن طلب للدول العربية الشقيقة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مفيش دولة عربية تطلب حاجة ومصر تقولها لا وسيبكم من الهري على السوشيال ميديا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" سيبكم من الإخوان والصهاينة اللي بيكتبوا كتير ضد مصر على مواقع التواصل الاجتماعي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى ::" الإعلام الإخواني والإعلام الصهيوني المعادي طلعوا في نفس الوقت عشان يهاجموني وهناك تنسيق على أعلى مستوى بين الإخوان والموساد الإسرائيلي ".