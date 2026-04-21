أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الوفد الامريكي والوفد الإيراني لم يذهبا إلى باكستان لخوض المفاوضات والهدنة تنتهي فجر اليوم .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" فوجئنا بالرئيس الامريكي دونالد ترامب قال إمبارح إن امريكا هتوقع اتفاق مع إيران لكن لم يحدث ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أمريكا تلعب بمشاعر الكرة الأرضية بأكملها في ملف مفاوضات إنهاء الحرب في إيران ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك أخبار متضاربة كثيرة بشأن مدى إمكانية حدوث جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران في باكستان ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى ::" وزير الدفاع الباكستاني طلب من ترامب أن ملف الحصار الامريكي عامل ازمة في مسار المفاوضات"، مضيفا:" الأمريكان من ساعة قالوا إن ويتكوف وكوشنر رايحين واشنطن لللقاء ترامب ".



وأكمل أحمد موسى :" الحرس الثوري الإيراني طلع بيان من 40 دقيقة بأنه لن يكون هناك مفاوضات إلا بالموافقة على المطالب الإيرانية ".