أحمد موسى يطالب بوضع آلية لسداد النفقة في المطار لتيسير الإجراءات على المسافرين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن النائب العام أصدر اليوم بيانًا هامًا للغاية بشأن إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر، موضحًا أن الشخص الذي عليه أموال نفقة يجب عليه سدادها.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «اللي قام بتزوير أوراق وزوّر عقود العمل الخاصة به عشان ما يدفعش مش هيعرف، ده واحد بيقبض 350 ألف جنيه في الشهر خلاهم 10 آلاف جنيه، ده أنت بتدفع لولادك عشان تربيهم، ده حقهم وحق والدتهم».

وناشد الإعلامي أحمد موسى وزير الداخلية والنائب العام بالتيسير على المواطنين الذين عليهم أموال نفقات لسدادها، موضحًا أنه في حال توجه المواطن إلى المطار ووجد اسمه مدرجًا ضمن الممنوعين من السفر، فإنه يتمنى تطبيق آلية قانونية بين الداخلية والنيابة العامة تتيح للمواطن سداد المبالغ المستحقة في المطار تيسيرًا عليه.

وأضاف: «المواطن بمجرد ما يدفع، اسمه بيتشال من القائمة، وادفع اللي عليك لأسرتك وسافر، وقرار النائب العام في منتهى الحكمة، ومش عارف بعض الناس بتزوّر ليه، تزوير أوراق وتزوير في المرتب، وعندنا أعداد كبيرة بتعمل هذا الكلام».