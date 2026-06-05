قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علامة الرضا والقبول.. خطيب المسجد الحرام: حجك مبرور إذا حدثت هذه الأمارة
النيران تلتهم كشك بقالة بطور سيناء.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق
فتحي سند ينتقد إدارة الزمالك: تصريحات مفيش فلوس صادمة ولا تبشر بحلول
الطاقة الذرية: نتواصل بشكل منفصل مع الولايات المتحدة وإيران.. ونقترب من التوصل إلى حل
منتدى التعليم التقني.. عبد اللطيف: التعليم لم يعد مجرد أولوية وطنية..وهدفنا إتاحة فرصة كريمة لكل شاب للتعلم والعمل
وزير التخطيط: تنفيذ استراتيجيات متكاملة لدفع النمو الاقتصادي
لأول مرة منذ التسعينيات.. الذهب يتصدر الاحتياطيات العالمية متجاوزا السندات الأمريكية
أول تعليق من أذربيجان على تقارير نشر كوماندوز إسرائيلي على أراضيها
الأهلي فوق الجميع.. وائل جمعة يعلن فصلًا جديدًا في القلعة الحمراء
بسبب المياه.. إنهاء حياة شاب على يد أبناء عمومته بـ قليشان في البحيرة
الصحة: إجمالي عدد حالات الحجاج المحجوزة في السعودية حاليا 42 حالة
علي ياسين: أسرة هاني شاكر اعترضت على إذاعة وصيته وهددت بمقاضاتنا.. وأعترف بجرأة أسئلتي | حوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أربعة متاحف للآثار تحتفي بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر

المتاحف تحتفل بذكري دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر
المتاحف تحتفل بذكري دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر
محمد الاسكندرانى

 نظّم متاحف كل من القبطي، ومطار القاهرة صالة ٣، وتل بسطا، وكفر الشيخ باقة متنوعة من المعارض المؤقتة والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، لتسليط الضوء هذه المناسبة الروحانية والتاريخية الفريدة، وتبرز مكانة مصر كأرض للبركة والتسامح.

احتفال المتاحف بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر

وأكد الدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن احتفال المتاحف بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر يعكس حرص وزارة السياحة والآثار على تسليط الضوء على ما يمثله هذا الحدث من قيمة تاريخية ودينية فريدة.

وأضاف أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، باعتباره أحد أهم مسارات منتج السياحة الروحانية في مصر، مؤكدًا أن المتاحف تلعب دورًا محوريًا ليس فقط في عرض الآثار، بل في تقديمه بأساليب تفاعلية تثري تجربة الزائر وتربط الماضي بالحاضر.

وقد نظّم احتفالية بهذه المناسبة، بحضور عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار ونخبة من الشخصيات العامة والدبلوماسية، استُهلت بكلمة ألقتها الأستاذة جيهان عاطف مدير عام المتحف، تناولت خلالها أهمية رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، التي حظيت بحماية ورعاية خاصة، وما حملته من بركة فريدة لمصر، مؤكدة أن هذه الرحلة المباركة امتدت عبر نحو 25 محطة من شمال البلاد إلى جنوبها، لترسخ قيم المحبة والسلام والتعايش.
وتضمن برنامج الاحتفالية عرضًا مسرحيًا موسيقيًا قدمه الأطفال، جسّد عددًا من محطات رحلة العائلة المقدسة، من بينها كنيسة أبي سرجة، إلى جانب باقة من الترانيم والألحان الدينية قدمها كورال “العذراء مريم”.
كما نظم المتحف ورشة فنية للرسم والتلوين بالألوان المائية، أسفرت عن إنتاج لوحة جماعية تجسد رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

وتحت عنوان "من هنا مرت العائلة المقدسة"، نظم متحف مطار القاهرة الدولي (صالة 3) معرضًا مؤقتًا سلط فيه الضوء على مجموعة من القطع الأثرية المرتبطة بالفن القبطي والمعروضة بالمتحف، من بينها أيقونة الشهيد مار جرجس وأيقونة السيدة العذراء، مع تقديم شرح مبسط لدلالاتها الفنية والدينية.
وأوضحت السيدة وفاء البحيري مدير المتحف إن المعرض يضم أيضاً مجموعة من المستنسخات لعدد من الأيقونات، إلى جانب عرض توضيحي لأهمية الفن القبطي في توثيق الأحداث ذات الطابع الديني والتعبير عنها.

ومن جانبه أشار السيد إبراهيم على مدير متحف تل بسطا بالشرقية إن المتحف ينظم معرضاً فنياً بعنوان "مسار البركة – خطوات النور"، يضم مجسماً لبئر تل بسطا، أحد أبرز نقاط مسار الرحلة في الشرقية، إلى جانب مجموعة من الصور لأيقونات تجسد الرحلة، وخريطة توضيحية لأهم المحطات التي مرت بها العائلة المقدسة. كما ينظم المتحف ورش تفاعلية، للحكي حول مسار الرحلة، وورشة فنية لإعداد خريطة توضح نقاط الرحلة داخل مصر. هذا بالإضافة إلى تنظيم احتفالية بعنوان “يوم في رحاب المسار”، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، وكنيسة مار يوحنا، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس، ومنطقة آثار تل بسطا، ومنتدى الطفل، وبمشاركة وفد من جامعة الزقازيق.

وأوضح السيد أسامة فريد مدير عام متحف كفر الشيخ، أن المتحف سوف ينظم من خلال قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف، يوم 10 يونيو، ورشة فنية تحاكي دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وذلك بمقر كنيسة القديسة دميانة بمحافظة كفر الشيخ، وبالتعاون مع أبناء الكنيسة.

العائلة المقدسة القبطي متحف تل بسطا متحف مطار القاهرة وزارة السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

منتخب مصر

التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام البرازيل في الودية المرتقبة

ترشيحاتنا

جانب من الاعمال

الإسكان تعد تقريرا بالفيديوجراف عن أبرز أنشطتها خلال الفترة من 1/6/2026 إلى 4/6/2026

جانب من اللقاء

وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة «بروباركو» التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز مساندة برامج خطة التنمية الاقتصادية في مصر

خالد هاشم

مصر تعرض تجربتها في تعزيز الصادرات خلال منتدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

بالصور

إزالة 17 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فستان كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد