أربعة متاحف للآثار تحتفي بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر

نظّم متاحف كل من القبطي، ومطار القاهرة صالة ٣، وتل بسطا، وكفر الشيخ باقة متنوعة من المعارض المؤقتة والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، لتسليط الضوء هذه المناسبة الروحانية والتاريخية الفريدة، وتبرز مكانة مصر كأرض للبركة والتسامح.

احتفال المتاحف بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر

وأكد الدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن احتفال المتاحف بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر يعكس حرص وزارة السياحة والآثار على تسليط الضوء على ما يمثله هذا الحدث من قيمة تاريخية ودينية فريدة.

وأضاف أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، باعتباره أحد أهم مسارات منتج السياحة الروحانية في مصر، مؤكدًا أن المتاحف تلعب دورًا محوريًا ليس فقط في عرض الآثار، بل في تقديمه بأساليب تفاعلية تثري تجربة الزائر وتربط الماضي بالحاضر.

وقد نظّم احتفالية بهذه المناسبة، بحضور عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار ونخبة من الشخصيات العامة والدبلوماسية، استُهلت بكلمة ألقتها الأستاذة جيهان عاطف مدير عام المتحف، تناولت خلالها أهمية رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، التي حظيت بحماية ورعاية خاصة، وما حملته من بركة فريدة لمصر، مؤكدة أن هذه الرحلة المباركة امتدت عبر نحو 25 محطة من شمال البلاد إلى جنوبها، لترسخ قيم المحبة والسلام والتعايش.

وتضمن برنامج الاحتفالية عرضًا مسرحيًا موسيقيًا قدمه الأطفال، جسّد عددًا من محطات رحلة العائلة المقدسة، من بينها كنيسة أبي سرجة، إلى جانب باقة من الترانيم والألحان الدينية قدمها كورال “العذراء مريم”.

كما نظم المتحف ورشة فنية للرسم والتلوين بالألوان المائية، أسفرت عن إنتاج لوحة جماعية تجسد رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

وتحت عنوان "من هنا مرت العائلة المقدسة"، نظم متحف مطار القاهرة الدولي (صالة 3) معرضًا مؤقتًا سلط فيه الضوء على مجموعة من القطع الأثرية المرتبطة بالفن القبطي والمعروضة بالمتحف، من بينها أيقونة الشهيد مار جرجس وأيقونة السيدة العذراء، مع تقديم شرح مبسط لدلالاتها الفنية والدينية.

وأوضحت السيدة وفاء البحيري مدير المتحف إن المعرض يضم أيضاً مجموعة من المستنسخات لعدد من الأيقونات، إلى جانب عرض توضيحي لأهمية الفن القبطي في توثيق الأحداث ذات الطابع الديني والتعبير عنها.

ومن جانبه أشار السيد إبراهيم على مدير متحف تل بسطا بالشرقية إن المتحف ينظم معرضاً فنياً بعنوان "مسار البركة – خطوات النور"، يضم مجسماً لبئر تل بسطا، أحد أبرز نقاط مسار الرحلة في الشرقية، إلى جانب مجموعة من الصور لأيقونات تجسد الرحلة، وخريطة توضيحية لأهم المحطات التي مرت بها العائلة المقدسة. كما ينظم المتحف ورش تفاعلية، للحكي حول مسار الرحلة، وورشة فنية لإعداد خريطة توضح نقاط الرحلة داخل مصر. هذا بالإضافة إلى تنظيم احتفالية بعنوان “يوم في رحاب المسار”، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، وكنيسة مار يوحنا، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس، ومنطقة آثار تل بسطا، ومنتدى الطفل، وبمشاركة وفد من جامعة الزقازيق.

وأوضح السيد أسامة فريد مدير عام متحف كفر الشيخ، أن المتحف سوف ينظم من خلال قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف، يوم 10 يونيو، ورشة فنية تحاكي دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وذلك بمقر كنيسة القديسة دميانة بمحافظة كفر الشيخ، وبالتعاون مع أبناء الكنيسة.

