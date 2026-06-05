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الطاقة الذرية: نتواصل بشكل منفصل مع الولايات المتحدة وإيران.. ونقترب من التوصل إلى حل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الطاقة الذرية: نتواصل بشكل منفصل مع الولايات المتحدة وإيران.. ونقترب من التوصل إلى حل

جروسي
جروسي
البهى عمرو

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أننا نتواصل بشكل منفصل مع الولايات المتحدة وإيران، ونقترب من التوصل إلى حل للحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف جروسي، أنه على إيران القيام بما يتعين عليها القيام به، وأن إيران ملزمة قانونيا بإبلاغ الوكالة بأنشطتها النووية مهما كانت الظروف.

ولفت جروسي، إلى أن الحل بين واشنطن وطهران يجب أن يكون دبلوماسيا، وأن دور الوكالة مهم في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية.

وتابع جروسي، أن ما نشهده حاليا فرصة لإعادة العمل، وأن عودة نشاطنا إلى إيران مطلب أساسي لتقييم الوضع فنيا بدقة، ونفترض بقاء اليورانيوم المخصب الإيراني في موقعه المستهدف بهجمات يونيو الماضي.

رافائيل جروسي الولايات المتحدة وإيران إيران جروسي

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