الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد الهجوم الأوكراني.. الطاقة الذرية تكشف حجم الأضرار في محطة زابوريجيه النووية

محمود نوفل


كشفت محطة زابوريجيه الذرية أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفقدوا موقع ضربة بطائرة مسيرة أوكرانية داخل القاعة الميكانيكية للبلوك رقم 6 في المحطة.

ومن جانبها ؛ صرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن خبرائها رصدوا أضرارا في الجزء الخارجي من مبنى القاعة الميكانيكية في محطة زابوريجيه النووية، الذي تعرض لهجوم بطائرة مسيرة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان له : خبراؤنا يؤكدون أن مستوى الإشعاع في محطة زابوريجيه النووية بعد هجوم بطائرة مسيرة في 30 مايو لا يزال ضمن الحدود الطبيعية

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن الأضرار التي تم رصدها في محطة زابوريجيه النووية تتطابق مع آثار ضربة بطائرة مسيرة.

وبدوره ؛ صرح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن هجوم الطائرة المسيرة في 30 مايو على محطة زابوريجيه النووية حادث خطير، وقد وضع المبادئ الأساسية للأمان النووي تحت تهديد.

كما دعا جروسي إلى وقف الهجمات عقب الضربة الأوكرانية بطائرة مسيرة على محطة زابوريجيه النووية، محذرا من خطر حقيقي لوقوع حادث نووي.

وشدد المسؤول الأممي على أن الهجوم على محطة زاباروجيه يقوض مبادئ السلامة النووية الأساسية.

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل شاورما الجمبري
التبرع بالدم
