قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء الجولة الرابعة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن
ماذا تفعل بحق الجحيم؟ مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل خطيرة بشأن المحادثة الصعبة بين ترامب ونتنياهو
أحمد موسى: كل التحية لـ المشير طنطاوي شال كتير
أحمد السقا ينفي تلقيه مكالمة من سهام جلال لطلب عمل| خاص
الإعصار جانغمي يضرب اليابان.. انقطاع الكهرباء وإصابة 15 شخصا
الصحة اللبنانية: 3468 شهيدا و10577 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي
الطريق إلى اليورانيوم الإيراني.. ما هي الخطة X الأمريكية حال فشل المفاوضات مع طهران
خصم 25% .. الحق اتصالح على مخالفات البناء بالتقسيط
بث مباشر| أحمد موسى: مخطط لإسقاط الدولة منذ 2011 والقوات المسلحة تصدت
قرار جديد من مانشستر سيتي بشأن عمر مرموش .. ماذا يحدث؟
أحمد موسى: القوات المسلحة طهرت العلمين من 25 مليون لغم
أخطر داء يقـ.ـتل المواهب.. مختار جمعة يقترح تشديد عقوبة الغش في الامتحانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وكالة الطاقة الذرية: لا اتفاق مع إيران دون رقابة صارمة على برنامجها النووي

جروسي
جروسي
القسم الخارجي

شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن أي اتفاق مستقبلي بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يكون قابلاً للتنفيذ أو موثوقاً من دون آلية رقابة وتحقق صارمة تضمن التزام طهران بتعهداتها النووية، في ظل استمرار الخلافات حول مستوى التعاون الإيراني مع مفتشي الوكالة.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن دور الوكالة في أي تسوية محتملة بين إيران والقوى الدولية يعد «لا غنى عنه»، مشيراً إلى أن التحقق المستقل من الأنشطة النووية الإيرانية يمثل الركيزة الأساسية لأي اتفاق. وقال غروسي إن «أي اتفاق من دون تحقق ورقابة لن يكون اتفاقاً حقيقياً، بل مجرد وعود لا يمكن التأكد من تنفيذها».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط مخاوف دولية من تنامي مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وتؤكد الوكالة أن قدرتها على التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني تتأثر سلباً بسبب القيود المفروضة على عمليات التفتيش وعدم حسم عدد من الملفات العالقة المتعلقة بالضمانات النووية.

وأشار غروسي خلال إحاطة لمجلس محافظي الوكالة إلى أن المؤسسة الأممية ستكون الجهة المسؤولة عن التحقق من أي التزامات قد تتضمنها اتفاقات مستقبلية، مؤكداً أن الرقابة الفنية المستقلة تمثل الضمان الوحيد للمجتمع الدولي بشأن تنفيذ البنود المتفق عليها.

وفي الوقت ذاته، أوضحت الوكالة أنها لا تملك أدلة على وجود برنامج منظم وفعّال لتصنيع سلاح نووي في إيران، لكنها أعربت عن قلقها من استمرار تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة ومن محدودية الوصول إلى بعض المنشآت والمعلومات الضرورية للتحقق الكامل من الأنشطة النووية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية النووي الإيراني مفتشي الوكالة رافائيل غروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

مطار القاهرة

100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد

الذهب

الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صلاح الدين مصدق

مفاجأت جديدة في أزمة إيقاف القيد التأديبي للزمالك

أرشيفية

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى..الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك وATM

الذهب

تراجع الذهب وعيار 18 يسجل رقماً قياسياً

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | قراصنة يستولون على حسابات إنستجرام وببطارية ضخمة أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

BMW ألبينا

BMW تكشف عن سيارة مستوحاة من عالم الساعات الفاخرة

تحديث macOS 26.5.1

لإصلاح مشكلات مهمة.. أبل تطلق تحديثي iOS 26.5.1 وmacOS 26.5.1

بالصور

بعد لحمة العيد.. مشروب يساعد على طرد حمض اليوريك وخفض الضغط

أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى
أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى
أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى

الطريق إلى اليورانيوم الإيراني.. ما هي الخطة X الأمريكية حال فشل المفاوضات مع طهران

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

دراسة : ساعة ونصف من هذه التمارين يوميًا ضرورية لحماية القلب

التمارين اليومية الطويلة تعزز صحة القلب
التمارين اليومية الطويلة تعزز صحة القلب
التمارين اليومية الطويلة تعزز صحة القلب

القوات المسلحة تفتتح فندقي رأس البر والمشير أحمد بدوي بعد تطويرهما | صور

القوات المسلحة تفتتح فندقي رأس البر والمشير أحمد بدوي للقوات المسلحة بعد الإنتهاء من أعمال تطويرهما
القوات المسلحة تفتتح فندقي رأس البر والمشير أحمد بدوي للقوات المسلحة بعد الإنتهاء من أعمال تطويرهما
القوات المسلحة تفتتح فندقي رأس البر والمشير أحمد بدوي للقوات المسلحة بعد الإنتهاء من أعمال تطويرهما

فيديو

الساعات الأخيرة لسهام جلال

توقف عضلة القلب .. منة جلال تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سهام جلال

أسبوع جنني

"أسبوع جنني" يجمع لاروسي ومحمد قماح في تعاون فني جديد

محمد صلاح

كواليس جديدة.. ماذا طلب محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي؟

سهام جلال

رحيل سهام جلال.. 10 محطات صنعت مشوار «وزيرة السعادة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد