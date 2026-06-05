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بسبب المياه.. إنهاء حياة شاب على يد أبناء عمومته بـ قليشان في البحيرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب المياه.. إنهاء حياة شاب على يد أبناء عمومته بـ قليشان في البحيرة

مصرع شاب بالبحيرة
مصرع شاب بالبحيرة
ساندي رضا

شهدت قرية قليشان التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مصرع شاب متأثرا بإصابته، بطعنة نافذة، على خلفية حدوث خلافات بينه، وبين أبناء عمومته، على مسقة مياه

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن اللازمة. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول شخص في بداية العقد الخامس، مصاب بطعنه نافذه وتوفى على إثرها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر  بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.


وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة إيتاي البارود، وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وبالفحص تبين ان وراء ارتكاب الواقعة أبناء عمومة المجنى عليه، لوجود خلافات بينهما على الميراث.

وعلى الفور انتقل فريق من جهات التحقيق لمناظرة الجثمان وسؤال أهلية المجنى عليه.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

البحيرة قليشان محافظة البحيرة مركز إيتاى البارود إيتاي البارود حوادث إيتاي البارود

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