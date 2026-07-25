حزب إرادة جيل: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإدانته الشديدة للاعتداءات التي استهدفت ناقلة نفط سعودية، معتبرًا أن استهداف المنشآت المدنية ووسائل النقل والممرات البحرية يمثل تصعيدًا خطيرًا يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويهدد أمن المنطقة واستقرارها، فضلًا عن تأثيره المباشر على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

السعودية ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية

وقال ضيف إن المملكة العربية السعودية تمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وإن أي اعتداء يستهدف أمنها أو مصالحها هو اعتداء على الأمن القومي العربي بأكمله، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا يرفض كافة أشكال الإرهاب والاعتداءات التي تستهدف الدول العربية أو تمس أمنها وسيادتها أو سلامة منشآتها الحيوية.

وأضاف نائب رئيس حزب إرادة جيل أن الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية أصبح ضرورة استراتيجية، ليس فقط لدول المنطقة، وإنما للاقتصاد العالمي بأسره، مؤكدًا أن أي محاولات لتهديد السفن التجارية أو ناقلات النفط من شأنها تعميق الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعطيل حركة التجارة، ورفع تكلفة النقل والشحن، بما ينعكس سلبًا على الأسواق الدولية ومصالح الشعوب.

الموقف المصري الثابت تجاه دعم أمن المملكة

وأشار إبراهيم ضيف إلى أن الموقف المصري الثابت تجاه دعم أمن واستقرار الدول العربية يعكس رؤية استراتيجية راسخة تقوم على احترام سيادة الدول، ورفض أي ممارسات تهدد الأمن الإقليمي أو تمس حرية الملاحة الدولية، مثمنًا التحركات الدبلوماسية المصرية التي تؤكد دائمًا ضرورة تغليب لغة الحوار، واحتواء الأزمات، ومنع انزلاق المنطقة إلى دوائر جديدة من الصراع وعدم الاستقرار.

واختتم ضيف تصريحاته بالتأكيد على أن احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضمان أمن الممرات البحرية الدولية، يمثلان مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي، داعيًا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه كل من يهدد أمن الملاحة الدولية أو يستهدف المنشآت المدنية، ومؤكدًا أن مصر ستظل داعمة لكل ما يحفظ أمن المملكة العربية السعودية، ويعزز التضامن العربي، ويحمي استقرار المنطقة ومصالح شعوبها في مواجهة التحديات الراهنة.