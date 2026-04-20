أحمد موسى: مدينة 6 أكتوبر واجهت رفضا في البداية.. واليوم يسكنها الملايين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن سنة 1979، قرر الرئيس السادات إنشاء مدينة جديدة وهي 6 أكتوبر، وفي مارس 1981 وضع حجر الأساس، وحينها قيل إنه لا يجوز أن تكون هناك مدينة في الصحراء، وطالب البعض بتوجيه أموالها لتطوير العشوائيات.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «هذا الكلام منذ 45 سنة، والتفكير منذ هذه المدة حتى الآن نفس الفكر مع تغير الأشخاص، وقيل عنها إن مدينة 6 أكتوبر للطبقة الغنية في البلد، تخيلوا أن هذا واقع منذ عام 1981، وعندما يتم إنشاء مدينة جديدة يقال نفس الكلام».

وتابع: «والمدن الجديدة والمناطق الصناعية ستُنشأ فين؟ عدد سكان المدن الجديدة اليوم 12 مليون مواطن، والمدن الجديدة يتم فيها إنشاء مناطق صناعية وجامعات وغيرها، والأحاديث التي قيلت عن مدينة 6 أكتوبر، حيث وصفوها بمدينة الأشباح، هي نفس العبارات التي تُقال عن المدن الجديدة التي تُبنى حاليًا».

وأوضح: «كأن الذين يكتبون يعودون إلى الجرائد منذ 45 سنة ويكتبون نفس الكلام».