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طاقة الشيوخ تناقش مقترح عماد خليل لتطوير العدادات الكهربائية.. الإثنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طاقة الشيوخ تناقش مقترح عماد خليل لتطوير العدادات الكهربائية.. الإثنين

النائب عماد خليل
النائب عماد خليل
عبد الرحمن سرحان

تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ اجتماعًا، الاثنين المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير منظومة العدادات الكهربائية لدعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وإعادة العمل بنظام الشرائح المتدرجة للعدادات الكودية بما يحقق العدالة بين المواطنين.

ويستهدف المقترح دعم توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، باعتبارها أحد الحلول المستدامة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن دورها في ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الأعباء الاقتصادية على الدولة والمواطنين.

العدادات الكهربائية الذكية ثلاثية الأطوار

وأشار النائب في المذكرة الإيضاحية إلى أن العدادات الكهربائية الذكية ثلاثية الأطوار تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الربط بين أنظمة الطاقة الشمسية والشبكة القومية للكهرباء، لما توفره من قدرة على قياس الطاقة المنتجة والمستهلكة بدقة، واحتساب صافي الاستهلاك بصورة عادلة، إلى جانب توفير بيانات لحظية تساعد في تحسين إدارة الطاقة ورفع كفاءة التشغيل.

وأوضح أن هذه العدادات تواجه عددًا من التحديات الفنية، من بينها عدم توازن الأحمال الكهربائية، والانقطاعات المتكررة للتيار، وظهور مؤشرات التلاعب وارتفاع معدلات الاستهلاك، وهو ما يتطلب تطوير البنية التحتية الكهربائية، وتكثيف أعمال الصيانة والفحص الدوري، ودعم تركيب أنظمة الحماية الذكية وموازنة الأحمال.

كما يتناول المقترح أزمة العدادات الكودية بعد تطبيق نظام الشريحة الموحدة بأعلى سعر استهلاك على عدد من العدادات التي كانت تخضع سابقًا لنظام الشرائح المتدرجة، وهو ما تسبب في زيادة الأعباء المالية على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

إعادة تطبيق نظام الشرائح المتدرجة

وطالب النائب بإعادة تطبيق نظام الشرائح المتدرجة بدلًا من الشريحة الموحدة، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة في محاسبة الاستهلاك، إلى جانب التوسع في تركيب العدادات الذكية ثلاثية الأطوار، وتشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتحسين توزيع الأحمال الكهربائية، وإجراء مراجعة دورية لأسعار الكهرباء بما يوازن بين التكلفة الفعلية والبعد الاجتماعي.

وأكدت المذكرة أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، في ظل موقعها المتميز ضمن الحزام الشمسي العالمي وارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي، الأمر الذي يجعل التوسع في الطاقة الشمسية فرصة لدعم الاقتصاد الوطني، وخفض فاتورة استيراد الوقود، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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