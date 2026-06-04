قراءة عداد المياه في يونيو 2026 وكيفية السداد .. الخطوات وطريقة التسجيل

يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بالبحث عن طرق الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه لشهر يونيو 2026، وذلك لمعرفة قيمة الاستهلاك المسجلة على العدادات وسداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة، بما يضمن استمرار الخدمة دون أي معوقات أو تأخير في السداد.

تيسير إجراءات الاستعلام وسداد فواتير المياه

تحرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على توفير عدد من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمشتركين متابعة استهلاكهم بصورة سهلة وسريعة، بما يتماشى مع جهود التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة دون الحاجة إلى التوجه المباشر إلى مقار الشركات إلا عند الضرورة.

وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتيسير إجراءات الاستعلام والسداد أمام المشتركين، وتوفير أكثر من وسيلة تضمن سرعة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالفاتورة، بما يساعد المواطنين على متابعة استهلاكهم وسداد المستحقات المطلوبة في المواعيد المحددة.

خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يونيو 2026

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يونيو الجاري باسم المشترك، وجاءت كالتالي:

- زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- اختيار المشترك قائمة «خدماتنا».

- الضغط على «احسب فاتورتك بنفسك».

- كتابة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل: «المحافظة، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات».

- تظهر قيمة فاتورة المياه عن الشهر المراد دفعه، وتتضمن الآتي: «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك».

خطوات معرفة قيمة استهلاك المياه وسداد الفاتورة

وأشارت الشركة إلى أن المشترك يمكنه الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يونيو 2026 بالطريقة التقليدية من خلال الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة به والاستعلام عن الفاتورة، ويمكن دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه.

طرق سداد فاتورة المياه يونيو 2026

وفيما يتعلق بوسائل السداد، أوضحت الشركة أن المشترك يمكنه دفع قيمة الفاتورة مباشرة من خلال مكتب شركة المياه التابع له، مع الحصول على إيصال رسمي يفيد بسداد المستحقات.

كما يمكن سداد الفاتورة عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه، وهي إحدى الوسائل المتاحة التي تتيح للمواطنين إنهاء إجراءات السداد بسهولة، مع الحصول على ما يثبت إتمام عملية الدفع.