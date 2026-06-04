قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
116 مليون يورو.. القيمة السوقية لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم 2026
استراتيجية سوق العمل 2030.. كيف ستوفر مصر 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا؟
أعمال شيطانية.. أزهري عن تناول البعض لـ الزجاج أو اللحوم الحية
خبير: اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة يهدف لتفويت الفرص على إسرائيل ومنع تعطيل اتفاق غزة
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر
قراءة عداد المياه في يونيو 2026 وكيفية السداد .. الخطوات وطريقة التسجيل
هند الضاوي: إسرائيل تتصرف بعقلية العصابات ونتنياهو رمز للخراب والدمار
كتّفه ونزل فيه ضرب | جريمة قتل بملعب كرة قدم بـ أكتوبر
صلاح يبحث عن حلم العودة للأضواء بـ كأس العالم 2026
هند الضاوي: حرب غزة كشفت حقيقة شعارات الحرية وحقوق الإنسان في الغرب
الصحة: رفع درجة الاستعداد بالمنافذ الحدودية وتعزيز إجراءات الفحص لمواجهة فيروس الإيبولا
أبلكيشن زملكاوي ينجح في توفير مستحقات قضية "بيكي".. وعمل مكثف لإنهاء أزمة مصدق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قراءة عداد المياه في يونيو 2026 وكيفية السداد .. الخطوات وطريقة التسجيل

قراءة عداد المياه
قراءة عداد المياه
خالد يوسف

يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بالبحث عن طرق الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه لشهر يونيو 2026، وذلك لمعرفة قيمة الاستهلاك المسجلة على العدادات وسداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة، بما يضمن استمرار الخدمة دون أي معوقات أو تأخير في السداد. 

تيسير إجراءات الاستعلام وسداد فواتير المياه

تحرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على توفير عدد من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمشتركين متابعة استهلاكهم بصورة سهلة وسريعة، بما يتماشى مع جهود التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة دون الحاجة إلى التوجه المباشر إلى مقار الشركات إلا عند الضرورة.

وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتيسير إجراءات الاستعلام والسداد أمام المشتركين، وتوفير أكثر من وسيلة تضمن سرعة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالفاتورة، بما يساعد المواطنين على متابعة استهلاكهم وسداد المستحقات المطلوبة في المواعيد المحددة.

خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يونيو 2026

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يونيو الجاري باسم المشترك، وجاءت كالتالي:

- زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- اختيار المشترك قائمة «خدماتنا».

- الضغط على «احسب فاتورتك بنفسك».

- كتابة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل: «المحافظة، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات».

- تظهر قيمة فاتورة المياه عن الشهر المراد دفعه، وتتضمن الآتي: «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك».

خطوات معرفة قيمة استهلاك المياه وسداد الفاتورة

وأشارت الشركة إلى أن المشترك يمكنه الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يونيو 2026 بالطريقة التقليدية من خلال الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة به والاستعلام عن الفاتورة، ويمكن دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه.

طرق سداد فاتورة المياه يونيو 2026

وفيما يتعلق بوسائل السداد، أوضحت الشركة أن المشترك يمكنه دفع قيمة الفاتورة مباشرة من خلال مكتب شركة المياه التابع له، مع الحصول على إيصال رسمي يفيد بسداد المستحقات.

كما يمكن سداد الفاتورة عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه، وهي إحدى الوسائل المتاحة التي تتيح للمواطنين إنهاء إجراءات السداد بسهولة، مع الحصول على ما يثبت إتمام عملية الدفع.

الخطوات وطريقة التسجيل قراءة عداد المياه الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه قيمة الاستهلاك الشركة القابضة لمياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

اجتماع الحكومة

قرار حكومي هام بشأن ترقيات الموظفين من يوليو وعلاوة بنسبة 5%

بعوضة

إطلاق 64 مليون بعوضة في سماء الولايات المتحدة.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يهاجم كييف: لماذا اختفى الحديث عن الانتخابات الأوكرانية وشرعية زيلينسكي؟

تال بوليتيس

إسرائيل: تعيين ملحق عسكري لدى واشنطن بعد شغور المنصب لمدة ستة أشهر

الموساد

خطة سرية.. الموساد يمنح الأكراد أسلحة مصادرة من حماس وحزب الله لإسقاط النظام الإيراني

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

نوع من الخضروات رخيصة الثمن تحافظ على صحة القلب والعينين والمناعة.. احرص على تناولها

فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد