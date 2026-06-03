الاستعلام عن فاتورة المياه يونيو 2026.. الخطوات وطرق السداد

فاتورة المياه .. يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بالبحث عن طرق الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر يونيو 2026، وذلك لمعرفة قيمة الاستهلاك المسجلة على العدادات وسداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة، بما يضمن استمرار الخدمة دون أي معوقات أو تأخير في السداد.

وتحرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على توفير عدد من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمشتركين متابعة استهلاكهم بصورة سهلة وسريعة، بما يتماشى مع جهود التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة دون الحاجة إلى التوجه المباشر إلى مقار الشركات إلا عند الضرورة.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر يونيو 2026

أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، الخطوات التي يمكن للمشتركين اتباعها للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يونيو 2026، حيث تتيح الخدمة معرفة قيمة الاستهلاك المستحق بصورة إلكترونية من خلال عدد من الخطوات البسيطة.

وتبدأ عملية الاستعلام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ثم اختيار قائمة «خدماتنا»، وبعد ذلك الضغط على خدمة «احسب فاتورتك بنفسك»، وهي إحدى الخدمات الإلكترونية التي توفر للمواطنين إمكانية التعرف على قيمة الفاتورة وفقًا للبيانات المسجلة لديهم.

البيانات المطلوبة لحساب فاتورة المياه

ويتطلب الاستعلام الإلكتروني إدخال مجموعة من البيانات الأساسية الخاصة بالمشترك، والتي تساهم في احتساب قيمة الاستهلاك بدقة، وتشمل المحافظة، ونوع النشاط سواء كان منزليًا أو خدميًا، بالإضافة إلى قراءة العداد الحالية والقراءة السابقة، إلى جانب عدد الوحدات.

وبعد استكمال إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة، تظهر قيمة فاتورة المياه الخاصة بالشهر المراد الاستعلام عنه، مع عرض تفاصيل الاستهلاك والعناصر المختلفة المكونة لقيمة الفاتورة.

تفاصيل قيمة الاستهلاك الظاهرة للمشترك

وتتضمن البيانات التي تظهر للمشترك بعد إتمام عملية الاستعلام كمية المياه المستهلكة خلال الفترة المحددة، واستهلاك الوحدة، بالإضافة إلى تحديد الشريحة التي يقع ضمنها الاستهلاك.

كما تشمل البيانات المعروضة سعر المتر، وقيمة استهلاك المياه، ورسوم الصرف الصحي، وخدمات الجهاز التنظيمي، إلى جانب إجمالي الاستهلاك المستحق سداده، وهو ما يمنح المشترك صورة واضحة ومتكاملة عن تفاصيل الفاتورة وقيمة المبالغ المطلوب سدادها.

أهمية متابعة قراءة عداد المياه بانتظام

ويعد الاطلاع المستمر على قراءة عداد المياه من الأمور المهمة التي تساعد المواطنين على متابعة معدلات الاستهلاك الشهرية، والتعرف على حجم الاستخدام الفعلي للمياه داخل الوحدات السكنية أو الخدمية.

كما تسهم المتابعة الدورية للقراءات في اكتشاف أي زيادة غير معتادة في الاستهلاك، بما يتيح للمشترك مراجعة أسبابها والعمل على ترشيد استخدام المياه، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفاتورة الشهرية.

طرق معرفة قيمة فاتورة المياه

ولم تقتصر وسائل الاستعلام على الخدمات الإلكترونية فقط، إذ أشارت الشركة إلى إمكانية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه لشهر يونيو 2026 بالطريقة التقليدية من خلال التوجه إلى مقر فرع شركة المياه المختص بالمنطقة التابعة للمشترك.

ويستطيع المواطن من خلال زيارة الفرع التعرف على قيمة الفاتورة المستحقة والحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بالاستهلاك، فضلًا عن الاستفسار عن أي بيانات أو معلومات مرتبطة بالحساب الخاص به.

طرق سداد فاتورة المياه يونيو 2026

وفيما يتعلق بوسائل السداد، أوضحت الشركة أن المشترك يمكنه دفع قيمة الفاتورة مباشرة من خلال مكتب شركة المياه التابع له، مع الحصول على إيصال رسمي يفيد بسداد المستحقات.

كما يمكن سداد الفاتورة عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه، وهي إحدى الوسائل المتاحة التي تتيح للمواطنين إنهاء إجراءات السداد بسهولة، مع الحصول على ما يثبت إتمام عملية الدفع.

وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتيسير إجراءات الاستعلام والسداد أمام المشتركين، وتوفير أكثر من وسيلة تضمن سرعة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالفاتورة، بما يساعد المواطنين على متابعة استهلاكهم وسداد المستحقات المطلوبة في المواعيد المحددة.