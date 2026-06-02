بالشريحة الموحدة.. تركيب 3 ملايين عداد كودي بنهاية العام

قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات الكهرباء تمكنت من تركيب مايزيد عن 2.7 مليون عداد كهرباء كودي حتى الآن، موزعة على المباني المخالفة والتي تشهد معدلات عالية من الاستهلاك غير المشروع، ومن المقرر أن يصل عدد العدادات الكودية إلى 3 مليون عداد في نهاية 2026.

وأوضح المصدر أن هذه العدادات ساهمت بشكل كبير في ضبط حجم الاستهلاك، حيث بلغ حجم الطاقة المستهلكة من خلالها الي أكثر من 5 مليار جنيه، ما يعكس جدوى هذه الخطوة في ضبط السوق وتقليل الفقد والخسائر المالية، حيث يتم محاسبة أصحاب العدادات الكودية بسعر الشريحة الموحدة، حيث يصل سعر الكيلو الواحد 2.74جنبه، وهو سعر التكلفة الفعلية دون دعم من الدولة.

ملاحقة سارقي الكهرباء



وكان الدكتور محمود عصمت أكد في تصريحات سابقة على استمرار العمل فى اطار الخطة المحددة ، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة من جانب شركات الكهرباء، والمستهلكة من جانب المشتركين.

بالإضافة الى تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات الاداء والالتزام بالنموذج الموحد والحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ، موجها باتخاذ كافة الاجراءات لحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتى يتضرر منها المشتركين.

واشار الدكتور محمود عصمت الى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي ، منوها الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط، موجها شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بأن يشمل التقرير الأسبوعي الخاص بتركيب العدادات الكودية نماذج من العراقيل التى تحول دون التركيب لبعض الحالات لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية