محافظ البحر الأحمر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المدينة المنورة برأس غارب

أدى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، صلاة الجمعة بمسجد المدينة المنورة بمدينة رأس غارب، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة الأوضاع بمختلف مدن المحافظة.

وشهدت شعائر صلاة الجمعة حضور المهندس حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، واللواء محمد صلاح، رئيس مدينة رأس غارب، والأستاذ هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، والشيخ عبد المهيمن السيد، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إلى جانب عدد من أبناء المدينة.

وجاءت خطبة الجمعة بعنوان "كن راضيًا... إياك والتباهي"، حيث تناولت أهمية التحلي بقيم التواضع والإخلاص والرضا بقضاء الله وقدره، والابتعاد عن مظاهر التفاخر والرياء والسعي وراء الشهرة، لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع.

وأكد مدير إدارة أوقاف رأس غارب، خلال الخطبة، أن التقوى والعمل الصالح هما المعيار الحقيقي للتفاضل بين الناس، مشيرًا إلى أن الرضا يعد من أعظم القيم التي تمنح الإنسان الطمأنينة والسكينة، وتساعده على مواجهة التحديات والصعوبات بثبات وإيمان.

كما شدد على أهمية ترسيخ القيم الأخلاقية والدينية في المجتمع، والاقتداء بالسلوكيات التي تدعو إلى التواضع والتكافل والتسامح، بما يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي ونشر روح المحبة بين أفراد المجتمع.

وتأتي مشاركة محافظ البحر الأحمر في صلاة الجمعة بمدينة رأس غارب ضمن جولاته الميدانية وحرصه على متابعة مختلف القطاعات الخدمية والتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم في مختلف مدن المحافظة.