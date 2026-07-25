قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط اتوبيس في ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة دون إصابات
أحمد حسام عوض: مواجهة برشلونة خطوة تعكس مكانة الأهلي وتاريخه
تصعيد القيادات الشابة والاعتماد على الكفاءات.. تفاصيل حركة تنقلات الشرطة 2026
إلحاق مجموعة من أوائل خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعمل بوزارة التربية والتعليم
حكم ترك البسملة في الفاتحة أثناء الصلاة.. د. عطية لاشين يحسم الجدل
مخدش فرصته.. جراديشار ظالم أم مظلوم في الأهلي؟| معلومات مثيرة
دفاعات الأهلي بخير.. الحسين عموتة يتحفظ على صفقة مدافع سوبر
دورى الأبطال والكونفدرالية.. الأهلي يترقب قرار حسم الرخصة الإفريقية
رئيس بشكتاش: قدمنا عرضنا الأخير لـ محمد صلاح.. والقرار الآن بيد اللاعب ووكيله
فيديو يثير الجدل.. شاب يرقص فوق ماسورة غاز في حفل زفاف ببشتيل
الامن يفحص وفاة طالبة في ظروف غامضة بالمنوفية
جديد فى الأهلي.. المصري البورسعيدي يطلب ضم ثلاثي سوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب: الإعلام الضريبي ساهم في تعزيز التوعية بدعم وزير المالية

مها علي
مها علي
محمد يحيي

 قالت مها علي  مدير عام المكتب الاعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والمشرف على لجان النقابات المهنية بمصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة انتقلت من مفهوم الإعلام التوعوي إلى الإعلام الخدمي، في إطار تعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي، من خلال تقديم خدمات ضريبية داخل مقار النقابات المهنية، وذلك تنفيذًا لنهج وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك، وزير المالية، ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال، رئيس المصلحة، الهادف إلى التيسير على الممولين وتقديم خدمات ضريبية أكثر قربًا وسهولة.

وأضافت أن اللجان الضريبية المتنقلة داخل النقابات المهنية تقدم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل حل المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء النقابات، والمساعدة في تقديم الإقرارات الضريبية، وتقديم خدمات الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

 إلى جانب شرح التعديلات التشريعية الخاصة بضرائب الدخل والقيمة المضافة، وتبسيط المفاهيم القانونية للممولين، فضلًا عن التعريف بمزايا حزمتي التسهيلات الضريبية الأولى والثانية، وآليات الانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، مع تقديم الدعم الفني اللازم لرفع النماذج الخاصة بهذا النظام عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة.

وأكدت مها علي أن هذه اللجان تقوم بدور المستشار الضريبي لأعضاء النقابات المهنية، حيث توفرها مصلحة الضرائب المصرية لتقديم المشورة والدعم الفني، والإجابة عن الاستفسارات، والمساعدة في حل المشكلات الضريبية قبل تفاقمها، بما يضمن إنجاز الإجراءات بسهولة ويسر.

ودعت جميع المهنيين إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها اللجان الضريبية داخل مقار نقاباتهم، والاستفادة من الدعم الفني والاستشارات الضريبية التي توفرها، وعدم الانتظار حتى تتفاقم المشكلات أو تتراكم الالتزامات الضريبية، مؤكدةً أن التواصل المبكر مع اللجان يُسهم في الوصول إلى الحلول المناسبة وإنجاز الإجراءات في الوقت المناسب.

وأضافت أنه يمكن لأعضاء النقابات التواصل مع اللجان الضريبية من خلال مقار نقاباتهم وفقًا لجدول عملها، أو من خلال مجموعات "واتس آب" المخصصة للدعم الفني، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية عبر الخط الساخن (16395)، حيث يتم توجيه الاستفسارات مباشرة إلى اللجنة المختصة بكل نقابة لضمان سرعة تقديم الدعم اللازم ومتابعة حل المشكلات حتى الانتهاء منها.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية ترتبط ببروتوكولات تعاون ولجان ضريبية مشتركة مع عدد من النقابات المهنية، تشمل نقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن الموسيقية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة الأطباء البيطريين، ونقابة المهندسين، ونقابة أطباء الأسنان، بالإضافة إلى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (ساسيرو)، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتقديم الخدمات الضريبية والدعم الفني لأعضاء هذه الجهات بصورة مباشرة ومستمرة.

وأوضحت أن اللجان الضريبية تقدم خدماتها وفق جدول أسبوعي منظم يغطي مختلف النقابات المهنية، حيث تتواجد يوم الأحد بنقابة الصيادلة، ويوم الاثنين بنقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين، ويوم الثلاثاء بنقابتي الأطباء وأطباء الأسنان.

 بالإضافة إلى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (ساسيرو) بصفة نصف شهرية، كما تتواجد اللجنة يوم الأربعاء بنقابة المهن السينمائية وفقًا للاحتياج، ويوم الخميس الأول من كل شهر بنقابة المهن التمثيلية، داعيةً أعضاء النقابات إلى متابعة نقاباتهم للاطلاع على أي تحديثات تطرأ على مواعيد عمل اللجان.
 

مها علي مصلحة الضرائب المصرية أحمد كجوك المجتمع الضريبي خدمات ضريبية الاستشارات الضريبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

الاهلي

المصري يقترب من ضم ظهير الأهلي.. والاتفاق النهائي ينتظر حسم التفاصيل

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

الطقس

ارتفاع مؤقت في الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع الطقس وتحذر المصطافين

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

حمزه عبدالكريم

تقارير إسبانية تنفي تسجيل حمزة عبد الكريم في ودية برشلونة

ترشيحاتنا

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

السكة الحديد

«السكة الحديد» تعلن عن 6 وظائف قيادية جديدة.. تفاصيل وشروط

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

فيديو

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد