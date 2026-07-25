الضرائب: الإعلام الضريبي ساهم في تعزيز التوعية بدعم وزير المالية

قالت مها علي مدير عام المكتب الاعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والمشرف على لجان النقابات المهنية بمصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة انتقلت من مفهوم الإعلام التوعوي إلى الإعلام الخدمي، في إطار تعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي، من خلال تقديم خدمات ضريبية داخل مقار النقابات المهنية، وذلك تنفيذًا لنهج وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك، وزير المالية، ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال، رئيس المصلحة، الهادف إلى التيسير على الممولين وتقديم خدمات ضريبية أكثر قربًا وسهولة.

وأضافت أن اللجان الضريبية المتنقلة داخل النقابات المهنية تقدم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل حل المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء النقابات، والمساعدة في تقديم الإقرارات الضريبية، وتقديم خدمات الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

إلى جانب شرح التعديلات التشريعية الخاصة بضرائب الدخل والقيمة المضافة، وتبسيط المفاهيم القانونية للممولين، فضلًا عن التعريف بمزايا حزمتي التسهيلات الضريبية الأولى والثانية، وآليات الانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، مع تقديم الدعم الفني اللازم لرفع النماذج الخاصة بهذا النظام عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة.

وأكدت مها علي أن هذه اللجان تقوم بدور المستشار الضريبي لأعضاء النقابات المهنية، حيث توفرها مصلحة الضرائب المصرية لتقديم المشورة والدعم الفني، والإجابة عن الاستفسارات، والمساعدة في حل المشكلات الضريبية قبل تفاقمها، بما يضمن إنجاز الإجراءات بسهولة ويسر.

ودعت جميع المهنيين إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها اللجان الضريبية داخل مقار نقاباتهم، والاستفادة من الدعم الفني والاستشارات الضريبية التي توفرها، وعدم الانتظار حتى تتفاقم المشكلات أو تتراكم الالتزامات الضريبية، مؤكدةً أن التواصل المبكر مع اللجان يُسهم في الوصول إلى الحلول المناسبة وإنجاز الإجراءات في الوقت المناسب.

وأضافت أنه يمكن لأعضاء النقابات التواصل مع اللجان الضريبية من خلال مقار نقاباتهم وفقًا لجدول عملها، أو من خلال مجموعات "واتس آب" المخصصة للدعم الفني، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية عبر الخط الساخن (16395)، حيث يتم توجيه الاستفسارات مباشرة إلى اللجنة المختصة بكل نقابة لضمان سرعة تقديم الدعم اللازم ومتابعة حل المشكلات حتى الانتهاء منها.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية ترتبط ببروتوكولات تعاون ولجان ضريبية مشتركة مع عدد من النقابات المهنية، تشمل نقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن الموسيقية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة الأطباء البيطريين، ونقابة المهندسين، ونقابة أطباء الأسنان، بالإضافة إلى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (ساسيرو)، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتقديم الخدمات الضريبية والدعم الفني لأعضاء هذه الجهات بصورة مباشرة ومستمرة.

وأوضحت أن اللجان الضريبية تقدم خدماتها وفق جدول أسبوعي منظم يغطي مختلف النقابات المهنية، حيث تتواجد يوم الأحد بنقابة الصيادلة، ويوم الاثنين بنقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين، ويوم الثلاثاء بنقابتي الأطباء وأطباء الأسنان.

بالإضافة إلى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (ساسيرو) بصفة نصف شهرية، كما تتواجد اللجنة يوم الأربعاء بنقابة المهن السينمائية وفقًا للاحتياج، ويوم الخميس الأول من كل شهر بنقابة المهن التمثيلية، داعيةً أعضاء النقابات إلى متابعة نقاباتهم للاطلاع على أي تحديثات تطرأ على مواعيد عمل اللجان.

