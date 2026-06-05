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بدء على تراجع..الذهب يفقد 45 جنيها في أول التعاملات المسائية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدء على تراجع..الذهب يفقد 45 جنيها في أول التعاملات المسائية

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الجمعة 5-6-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب ما يقار من 45 جنيها في المتوسط مع بدء تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه أمس.

الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6610 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة 7554 جنيها للشراء و 7497 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6924 جنيها للشراء و 6872 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا 6610 جنيها للشراء و 6560 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا5665 جنيها للشراء و 5622 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 52.88 ألف جنيه للشراء و 52.48 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4405 دولار للشراء و 4404 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

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