عماد متعب يدعم تعيين وائل جمعة: يمتلك خبرات كبيرة ومصلحة الأهلي هي أولويته

أبدى عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، دعمه لتعيين وائل جمعة في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن قائد الفريق السابق يمتلك من الخبرات والشخصية ما يؤهله للنجاح في مهمته الجديدة.

وقال متعب، في تصريحات تلفزيونية، إن وائل جمعة من الشخصيات التي تعشق النادي الأهلي وتضع مصلحته فوق أي اعتبارات أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الصفة تعد من أهم عوامل النجاح في مثل هذا المنصب.

وأضاف أن التجربة الأولى لوائل جمعة كمدير للكرة خلال فترة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو كانت بمثابة محطة مهمة في مسيرته الإدارية، موضحًا أن طبيعة البدايات قد تشهد بعض الصدامات أو التحديات، لكنه تعلم الكثير من تلك المرحلة واكتسب خبرات كبيرة بعدها.

وأشار متعب إلى أن عمل وائل جمعة ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال فترة البرتغالي كارلوس كيروش ساهم في تطوير خبراته الإدارية والفنية، ومنحه رؤية أوسع للتعامل مع مختلف المواقف داخل منظومة كرة القدم.

وأكد نجم الأهلي السابق أن وائل جمعة يمثل إضافة لأي مكان يعمل به، مشددًا على أن حب النادي والحرص على مصلحته هما العاملان الأهم في نجاح أي مسؤول داخل القلعة الحمراء.

واختتم متعب تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة وائل جمعة على تقديم الإضافة للأهلي خلال المرحلة المقبلة، في ظل التغييرات الإدارية التي يشهدها قطاع الكرة استعدادًا للموسم الجديد.