بعد برونزية الأمم الأفريقية تحت 17 عاما.. اتحاد الكرة يكرم منتخب الناشئين 2009 غدا

ينظم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة ، في الواحدة ظهر غد السبت بالقاعة الرئيسية بمقر الاتحاد بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر ، حفلا لتكريم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بعد الإنجاز الذي تحقق مؤخرا والفوز بالميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما بالمغرب.

ويتشرف مجلس ادارة اتحاد الكرة بدعوة جميع وسائل الإعلام لحضور وتغطية الحفل .

وحقق منتخب مصر تحت 17 عامًا الميدالية المصرية الأولى في كأس الأمم الأفريقية للناشئين، منذ 29 عامًا، والثانية في تاريخ المسابقة، بعد التتويج باللقب عام 1997.