إيجور بافلوف: التطورات في مضيق هرمز أظهرت رغبة في فرض قانون الغاب

قال إيجور بافلوف النائب الأول لمدير مؤسسة روسكونجرس، إنه ليس خبيراً في السياسة، وبالأخص في الجغرافيا السياسية، لكنه يرى أن ما يحدث في مضيق هرمز كشف للعالم حقيقة بعض الممارسات القائمة، وأظهر بحسب وجهة نظره رغبة في فرض ما يمكن وصفه بـ«قانون الغاب».

وأضاف إيجور بافلوف في لقاء مع الإعلامية سلمى مروان، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك أطرافاً تتصرف وفق منطق القوة، حيث يستطيع الأقوى فرض إرادته على الآخرين، مشيراً إلى أن هذا النهج يثير مخاوف متزايدة بشأن تداعياته على الاستقرار الإقليمي والدولي.

وتابع النائب الأول لمدير مؤسسة روسكونجرس أن هذا السلوك قد يؤدي إلى حرمان دول الخليج العربي من الوصول إلى المياه والموارد الأخرى، مؤكداً أن ذلك أمر غير مقبول إطلاقا.

وشدد على أن الدول التي تقف إلى جانب العدالة يجب أن تستخلص العبر من هذه التطورات وأن تتصرف على هذا الأساس.

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