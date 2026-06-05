أخبار التوك شو| اشترِ ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بشأن حالة الجو وسعر الدولار والطماطم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

يمثل الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات التقلبات الاقتصادية وعدم اليقين المالي، ومع اقتراب الربع الأخير من العام، تتزايد التوقعات بإمكانية ارتفاع أسعار الذهب نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، من بينها معدلات التضخم، وتحركات أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

ويسأل المواطنين خلال هذه الفترة عن المتوقع في سوق الذهب خلال الفترة المقبلة، وما هو سعر الذهب اليوم الجمعة قد شهد انخفاضات، وما هو سعر عيار 21 اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 5 يونيو 2026.



سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5700 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6650 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7900 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 53200 جنيه.

عضو الأزهر للفتوى: النية هي الفارق بين التحدث بنعمة الله والتفاخر بها

أوضح الدكتور محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن هناك فرقًا واضحًا بين التحدث بنعمة الله والتفاخر بها، مؤكدًا أن النية تبقى العامل الحاسم في التمييز بين الأمرين.

وقال عويس، خلال لقاء عبر القناة الأولى، إن التفاخر يتمثل في تعمد إظهار النعم المادية أو المعنوية بهدف التميز على الآخرين أو إظهار التفوق عليهم، بينما يكون التحدث بنعمة الله نوعًا من الشكر والاعتراف بفضل الله دون نية للتباهي أو التقليل من الآخرين.



وقف البطاقات التموينية لبعض الفئات وتحويل الدعم العيني لـ النقدي

يمثل الدعم المقدم من الحكومة للمواطنين، أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا، واتخذ الدعم عبر السنوات صورًا متعددة، من أبرزها الدعم العيني الذي يتمثل في تقديم السلع والخدمات الأساسية بأسعار مدعومة للمواطنين.

ومع التطورات الاقتصادية والتحديات المرتبطة بكفاءة توزيع الموارد، برزت فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كأحد البدائل المطروحة لتحسين فعالية منظومة الدعم، وأن يكون الدعم للمستحقين وأن غير المستحقين يتم حذفهم.



وأكد الإعلامي مصطفى بكري، نقلًا عن مصدر بوزارة التموين، أنه تم التوجه نحو مراجعة شاملة لملفات الدعم التمويني، تضمنت استبعاد بعض الفئات من منظومة البطاقات التموينية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن من بين الحالات التي تم الحديث عن استبعادها: المقيمون في الكمباوندات السكنية، أو من يمتلكون سيارات سعة محركها فوق 2000 سي سي، أو من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه.



الحج مدرسة الأخلاق.. لماذا لا تنتهي رسالته بانتهاء المناسك؟

تحدث الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، عن الدور الذي يؤديه الإسلام في بناء الإنسان والمجتمع، مؤكدًا أن الدين الإسلامي لا يقتصر على أداء العبادات فقط، بل يهدف إلى غرس القيم والأخلاق التي تسهم في نهضة المجتمعات واستقرارها.

وأضاف محمد عيد كيلاني، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإسلام دين شامل يهتم ببناء الإنسان من الداخل من خلال الإيمان والأخلاق والعلم والعمل، موضحًا أن مواسم العبادة الكبرى، وفي مقدمتها الحج، تقدم نموذجًا عمليًا للتعاون والاحترام والانضباط بين ملايين المسلمين الذين يجتمعون في مكان واحد رغم اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم.

وأوضح كيلاني، أن العقيدة والأخلاق يمثلان الركيزتين الأساسيتين لأي حضارة، فالعقيدة توجه طاقة الإنسان نحو البناء والإعمار، بينما تضبط الأخلاق السلوك الإنساني وتمنحه التوازن المطلوب، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هاتين الركيزتين يتطلب الاستمرار في التربية والتزكية الذاتية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 5 يونيو 2026.



سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5700 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6650 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7900 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 53200 جنيه.

خبير مناخ: حماية الطبيعة ضمانة لصحة واقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة

أكد خبير التغيرات المناخية الدكتور عادل بن يوسف، أن شعار هذا العام لليوم العالمي للبيئة، والذي جاء تحت عنوان «اليوم العالمي للبيئة.. دعوة عالمية لاستلهام حلول من الطبيعة لإنقاذ الأرض»، والمستوحى من الطبيعة يحمل رسالة أساسية للعالم، قائلا: «هذا اليوم العالمي هو تذكير أن الحديث عن البيئة يعني الحديث عن الأجيال القادمة، وعن الحياة والصحة والغذاء والأمن والاقتصاد».



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 5 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.87 جنيه

سعر الشراء: 51.77 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.38 جنيه

سعر الشراء: 60.25 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.82 جنيه

سعر الشراء: 69.67 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.81 جنيه

سعر الشراء: 13.78 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.12 جنيه

سعر الشراء: 14.09 جنيه.

الأرصاد تحذر من استمرار الموجة الحارة.. وارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

تشهد البلاد، اليوم، استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع تدريجي في نسب الرطوبة وزيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، وفق ما أعلنته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا

وأكدت غانم أن البلاد ما زالت تتأثر بكتل هوائية صحراوية وارتفاع فترات سطوع الشمس، ما يؤدي إلى تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجتين إلى 3 درجات مئوية، مشيرة إلى أن العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 36 درجة مئوية.

وأضافت أن الأجواء ستكون حارة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على المحافظات الداخلية وجنوب البلاد، فيما تصل درجات الحرارة في أقصى جنوب الصعيد إلى 42 و43 درجة مئوية.

الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الارتفاع الطفيف في نسب الرطوبة يزيد الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة، لافتة إلى أن الحرارة المحسوسة قد تزيد من درجتين إلى 4 درجات عن القيم المعلنة، خاصة خلال فترات الظهيرة.

تراجع أسعار الطماطم والفلفل والليمون.. تعرف على أسعار الخضار بسوق العبور اليوم الجمعة

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 5 يونيو 2026، تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض، وفق آخر تحديثات السوق، وسط تراجع أسعار عدد من الأصناف الرئيسية، مقابل ارتفاع محدود في أصناف أخرى.

ويُعد سوق العبور أحد أهم المؤشرات الرئيسية لحركة تداول الخضروات في مصر، حيث تعتمد عليه الأسواق المحلية وتجار التجزئة في تحديد الأسعار اليومية للمستهلكين.

الطماطم والبطاطس.. انخفاض ملحوظ للطماطم

سجلت أسعار الطماطم تراجعًا واضحًا لتتراوح بين 7 و11 جنيهًا للكيلو، بانخفاض قدره 14 جنيهًا مقارنة بالسعر السابق، فيما تراوحت أسعار البطاطس بين 9 و14 جنيهًا للكيلو.