الحج مدرسة الأخلاق.. لماذا لا تنتهي رسالته بانتهاء المناسك؟

تحدث الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، عن الدور الذي يؤديه الإسلام في بناء الإنسان والمجتمع، مؤكدًا أن الدين الإسلامي لا يقتصر على أداء العبادات فقط، بل يهدف إلى غرس القيم والأخلاق التي تسهم في نهضة المجتمعات واستقرارها.

وأضاف محمد عيد كيلاني، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإسلام دين شامل يهتم ببناء الإنسان من الداخل من خلال الإيمان والأخلاق والعلم والعمل، موضحًا أن مواسم العبادة الكبرى، وفي مقدمتها الحج، تقدم نموذجًا عمليًا للتعاون والاحترام والانضباط بين ملايين المسلمين الذين يجتمعون في مكان واحد رغم اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم.

وأوضح كيلاني، أن العقيدة والأخلاق يمثلان الركيزتين الأساسيتين لأي حضارة، فالعقيدة توجه طاقة الإنسان نحو البناء والإعمار، بينما تضبط الأخلاق السلوك الإنساني وتمنحه التوازن المطلوب، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هاتين الركيزتين يتطلب الاستمرار في التربية والتزكية الذاتية.

وأشار إلى أن الحج يعلم المسلم التجرد من مظاهر الدنيا والمساواة بين الناس، كما يغرس فيه احترام الجماد والحيوان والطبيعة، لافتًا إلى أن المحرم يُمنع من إيذاء الكائنات أو الإضرار بالبيئة، وهو ما يعكس البعد الأخلاقي العميق لهذه العبادة.

وأضاف أن الحج يرسخ داخل الإنسان مفهوم الرقابة الذاتية، حيث يتعلم مراقبة الله في أقواله وأفعاله، مؤكدًا أن هذا السلوك يجب أن يستمر بعد انتهاء موسم الحج، ليصبح منهج حياة دائمًا ينعكس على تعاملات المسلم اليومية.