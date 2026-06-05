الأرصاد تحذر من استمرار الموجة الحارة.. وارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

تشهد البلاد، اليوم، استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع تدريجي في نسب الرطوبة وزيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، وفق ما أعلنته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا

وأكدت غانم أن البلاد ما زالت تتأثر بكتل هوائية صحراوية وارتفاع فترات سطوع الشمس، ما يؤدي إلى تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجتين إلى 3 درجات مئوية، مشيرة إلى أن العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 36 درجة مئوية.

وأضافت أن الأجواء ستكون حارة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على المحافظات الداخلية وجنوب البلاد، فيما تصل درجات الحرارة في أقصى جنوب الصعيد إلى 42 و43 درجة مئوية.

الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الارتفاع الطفيف في نسب الرطوبة يزيد الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة، لافتة إلى أن الحرارة المحسوسة قد تزيد من درجتين إلى 4 درجات عن القيم المعلنة، خاصة خلال فترات الظهيرة.

نشاط رياح وأتربة بجنوب الصعيد

وأشارت إلى نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و35 كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الصعيد والبحر الأحمر، موضحة أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في جنوب الصعيد، بينما تساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا بالمناطق الشمالية.

شبورة مائية صباحًا وتحذيرات للمسافرين

وأكدت غانم استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وشددت على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وارتداء الملابس القطنية فاتحة الألوان، والإكثار من شرب المياه والسوائل، مع استخدام وسائل الحماية من أشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: 36 - 24

الإسكندرية: 32 - 22

أسيوط: 38 - 25

سوهاج: 40 - 26

الأقصر: 41 - 28

أسوان: 42 - 29

قنا: 43 - 30



تواصل البلاد خلال الأيام الحالية التعرض لموجات حارة متكررة مع اقتراب فصل الصيف رسميًا، وسط توقعات باستمرار الأجواء شديدة الحرارة خلال الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل.