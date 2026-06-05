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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار رعدية بالوادي الجديد وأتربة مثيرة برياح البحر الأحمر.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة طقس شديدة الحرارة نهاراً تضرب أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة، بالتزامن مع رصد ظواهر جوية متباينة تؤثر على حركة الطرق والملاحة. 

وأوضحت الأرصاد، في بيان رسمي لها، أن طقس اليوم يشهد تشكل شبورة مائية صباحية على طرق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تحول إلى متوسطة ورعدية في محافظة الوادي الجديد بنسبة حدوث تصل إلى 20%، فضلاً عن نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من البحر الأحمر، ما أدى إلى اضطراب نسبي في حركة الأمواج هناك لتصل إلى مترين ونصف المتر.

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر التي من المتوقع أن تؤثر بشدة على طقس اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 في القاهرة الكبرى وكل المحافظات.

الظواهر الجوية المتوقعة

وقالت الأرصاد إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع أن تتمثل أهم الظواهر الجوية اليوم في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% تقريبا على بعض المناطق محافظة الوادي الجديد.

فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط، لفتت الأرصاد إلى أنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية


درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم

السواحل الشمالية الشرقية: من 28 إلى 30°م

الإسكندرية والعلمين: من 32 إلى 33°م

مطروح والسلوم: من 33 إلى 37 °م

القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 35 إلى 36°م

شمال الصعيد: من 37 إلى 38°م

جنوب الصعيد: من 40 إلى 42°م

الأرصاد طقس شديد الحرارة أهم الظواهر سقوط أمطار

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