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تزيد إحساس الحرارة بـ 2 درجة.. تفاصيل تحذيرات الأرصاد من طقس الخميس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تزيد إحساس الحرارة بـ 2 درجة.. تفاصيل تحذيرات الأرصاد من طقس الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الخميس 4 يونيو 2026، ومن المتوقع أن تشهد البلاد استمرارًا في الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وسط أجواء حارة خلال ساعات النهار، تميل للاعتدال نسبيًا خلال ساعات الليل.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بنحو 2 درجة.

تفاصيل تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن الرطوبة ونشاط الرياح

عن الشبورة المائية صباحًا، أكدت الأرصاد أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خاصة على مناطق السواحل الشمالية الغربية، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور، كما تشير الخرائط الجوية إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20% على بعض مناطق محافظة الوادي الجديد.


ومن المتوقع أيضا نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى تراجع مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية واضطراب حركة التنقل.

نصائح ضرورية من الأرصاد للمواطنين:
- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الذروة.
- الإكثار من شرب المياه والسوائل لتفادي الإجهاد الحراري.
- متابعة النشرات اليومية للتحديثات الفورية.

وتمثل هذه التحذيرات أهمية قصوى للحفاظ على السلامة العامة وتفادي الإجهاد الحراري في ظل الموجات الحارة.
 

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى) كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة، والصغرى 23 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والصغرى 28 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة مئوية.

الأرصاد الطقس الارتفاع التدريجي درجات الحرارة الرطوبة الشبورة المائية

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